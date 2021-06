Covid-19: Avec des cas quotidiens tombant à 1,3 lakh, la 2e vague de coronavirus est-elle terminée? Réponses d’experts

La baisse des cas quotidiens de coronavirus a été signalée dans presque tous les États du pays, le taux de positivité étant en baisse constante.

Atteignant son pic quotidien de 4,16 lakh de cas de coronavirus le 6 mai, la baisse de la deuxième vague de coronavirus a été constante. À partir du 4 avril, lorsque pour la première fois le décompte quotidien a franchi un lakh, les ravages causés par la deuxième vague de pandémie se sont poursuivis pendant tout le mois d’avril et se poursuivent jusqu’à présent. Cependant, la trajectoire de la deuxième vague a maintenant atteint un niveau qui peut être atteint par les infrastructures de santé existantes du pays, ont déclaré des experts à l’Indian Express. Les experts soulignent que le nombre de cas actifs de coronavirus dans le pays est proche de la moitié de ce que le pays avait au pic de la deuxième vague. La baisse des cas quotidiens de coronavirus a été signalée dans presque tous les États du pays, le taux de positivité étant en baisse constante.

La deuxième vague est-elle terminée ?

Le nombre de victimes liées à Covid-19, qui est passé du pic de 4 400 décès par jour à près de 3 000 décès par jour, est un autre facteur qui correspond à la trajectoire de déclin de Covid. La baisse a été constante, mais la deuxième vague n’est pas encore terminée car le décompte quotidien du coronavirus est toujours supérieur à un lakh, le pays enregistrant 1,32 cas lakh jeudi. Le nombre de cas signalés par jour est bien supérieur au pic de la première vague qui était de près de 97000 cas en septembre de l’année dernière. Le nombre de cas actifs et le nombre de décès quotidiens sont également bien supérieurs à ceux enregistrés au sommet de la première vague l’année dernière. De plus, la hausse dans presque tous les États du nord-est du pays est également préoccupante.

Quand les cas iront-ils plus loin?

Le professeur Manindra Agrawal de l’IIT Kanpur, qui a suivi les statistiques de Covid-19 dans le pays, a déclaré à l’Indian Express que le nombre quotidien de cas d’ici la fin de ce mois devrait être de l’ordre de 20 000, ce qui serait le même qu’en janvier. cette année avant le début de la deuxième vague. Lorsqu’on lui a demandé si les blocages et les restrictions imposés par les gouvernements des États avaient joué un rôle clé dans le contrôle de la deuxième vague, Agrawal a déclaré que le pic de la deuxième vague aurait atteint son apogée en même temps même s’il n’y avait pas eu de blocage mais le nombre de morts et la charge de travail dans ce scénario aurait été beaucoup plus élevée.

Agrawal a en outre déclaré que la trajectoire du Coronavirus était conforme au modèle informatique sur lequel son équipe travaillait et s’il n’y avait pas de surprises majeures, la deuxième vague se terminera fin juin.

