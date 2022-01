Covid-19 : avec l’augmentation des affaires Omicron, la Cour suprême tiendra des audiences virtuellement au cours des deux prochaines semaines

Le 7 octobre 2021, il avait publié une POS indiquant que les questions nécessitant de longues audiences seraient examinées les mercredis et jeudis pour une audience physique.

La Cour suprême a décidé dimanche de mener toutes les audiences en mode virtuel pendant deux semaines à compter du 3 janvier, compte tenu du nombre croissant de cas de la variante Omicron de COVID-19.

L’administration de la Cour suprême a publié une circulaire annonçant la décision dimanche soir.

Il a déclaré qu’une circulaire antérieure prescrivant une procédure opératoire standard (SOP) pour l’audition physique (audition hybride) resterait suspendue pour le moment.

« Il est par la présente notifié pour l’information des membres du barreau, des justiciables et de toutes les personnes concernées que compte tenu du nombre croissant de cas de variante Omicron (COVID-19), l’autorité compétente a eu le plaisir d’ordonner que Les Procédures Opérationnelles Standard (SOP) modifiées notifiées le 7 octobre 2021, pour l’audience physique (mode hybride) resteront suspendues pour le présent, et toutes les audiences devant les tribunaux pendant une période de deux semaines à compter du 3 janvier, seront via le mode virtuel uniquement », lit-on dans la circulaire.

Le tribunal supérieur rouvre ses portes lundi après ses vacances d’hiver.

Pour éviter la surpopulation certains jours comme les lundis et vendredis, l’audition des affaires se faisait uniquement en mode virtuel, et le mardi, en mode hybride.

La plus haute juridiction entend des affaires par vidéoconférence depuis mars 2020 en raison de la pandémie. Le SOP du 7 octobre 2021 a été publié après que plusieurs barreaux et avocats ont demandé que les audiences physiques reprennent immédiatement, car il y avait eu une baisse des cas de coronavirus à ce moment-là.

