COVID-19: Bharat Biotech va commencer les essais pédiatriques de Covaxin à partir du 1er juin

Il a parlé de plusieurs problèmes liés à la vaccination, y compris l’intervalle entre les doses.

Vaccin contre le coronavirus: Alors que la campagne de vaccination en Inde se poursuit d’une manière ou d’une autre dans un contexte de pénurie de doses, il y a encore beaucoup de questions qui entourent la vaccination. Alors que le gouvernement utilise, de son côté, diverses mesures pour remédier à l’hésitation à la vaccination et à d’autres problèmes, Bharat Biotech, responsable du développement des affaires et du plaidoyer international, le Dr Raches Ella a organisé une interaction virtuelle avec les membres de la FICCI Ladies Organization (FLO) samedi autour de la sujet, «Tout sur les vaccins». Au cours de cette conversation, le Dr Ella a déclaré que quelques effets secondaires de la vaccination étaient courants et qu’elle ne devrait pas dissuader quiconque de se faire vacciner.

Au cours de la session, le Dr Ella a également déclaré que le développeur avait obtenu le feu vert pour mener des essais pédiatriques du vaccin sur des enfants âgés de 2 à 18 ans, et que ces essais pourraient commencer à partir du 1er juin. Bharat Biotech a développé Covaxin avec le l’agence de santé nodale, le Conseil indien de la recherche médicale, et le vaccin est actuellement utilisé pour vacciner les gens.

Cependant, l’Inde est aux prises avec une pénurie massive de vaccins, en raison de laquelle plusieurs États n’ont pas commencé ou ont interrompu la campagne de vaccination pour les personnes âgées de 18 à 44 ans. Au milieu de cela, il a déclaré que Bharat Biotech espère augmenter sa capacité de production de vaccins à 70 crores d’ici la fin de 2021.

Parlant davantage des effets secondaires que les vaccins provoquent, le Dr Ella a déclaré que même si la forme la plus pure d’eau devait être injectée à quelqu’un, il y aurait des risques de réactions, car c’est ainsi que le corps fonctionne. Il a ajouté qu’un corps sain devrait réagir chaque fois qu’un élément étranger pénètre dans le corps, affirmant que c’était la même raison pour laquelle les gens avaient des effets secondaires dus aux vaccins.

Il a parlé de plusieurs problèmes liés à la vaccination, y compris l’intervalle de dosage. Le Dr Ella a déclaré que dans l’idéal, l’écart devrait se situer entre deux semaines et six semaines, mais même si quelqu’un manquait cet horaire, il ne fallait pas paniquer et juste y aller le plus tôt possible pour recevoir la deuxième dose. Il a également déclaré qu’une bonne réponse anticorps pouvait être développée environ trois mois après la deuxième dose, et a ajouté que pour le moment, les vaccins se portaient assez bien et si des injections de rappel sont nécessaires dépendra des variantes futures.

Il a également déclaré que des cas de coronavirus pourraient être vus après la première dose de vaccin car la première dose n’a fourni qu’une efficacité partielle car le système immunitaire met du temps à se développer. Il a expliqué qu’après la deuxième dose, la gravité de l’infection au COVID serait probablement beaucoup plus faible.

Il a également démystifié les informations erronées diffusées sur WhatsApp et a déclaré que les couples essayant de concevoir ainsi que les femmes menstruées peuvent se faire vacciner.

