COVID-19 catalyse la numérisation et redéfinit les stratégies de vente et de marketing dans l’immobilier indien

La pandémie a catalysé la numérisation en créant un sentiment d’urgence dans l’écosystème immobilier pour adopter la technologie à plus grande échelle.

La connectivité Internet omniprésente, la prolifération des appareils intelligents et les progrès technologiques ont donné un coup de fouet à la numérisation au cours des dernières années. L’immobilier indien est à l’aube d’une transformation numérique qui a encore pris de l’ampleur pendant COVID-19. Alors que les sites Web immobiliers et la présence sur les réseaux sociaux existent depuis quelques années, la plupart des transactions immobilières ont eu lieu hors ligne, telles que les visites de sites et les réunions en face à face à l’ère pré-COVID.

Les acheteurs de maison utilisaient les sites Web et les médias sociaux avec parcimonie et principalement pour obtenir les informations d’identification du développeur. La numérisation a ouvert de nouvelles opportunités pour les développeurs et les courtiers de repenser et de reconcevoir leurs offres de produits et de services en revisitant leurs planches à dessin tout en intégrant les préférences des acheteurs de maison dans la « nouvelle normalité ».

Les restrictions de verrouillage au milieu de COVID-19 en 2020 ont incité les promoteurs immobiliers à passer à un mode de fonctionnement en ligne pour maintenir l’élan. COVID-19 a catalysé la numérisation en créant un sentiment d’urgence dans l’écosystème immobilier pour adopter la technologie à plus grande échelle. Depuis lors, la technologie est devenue une panacée pour rester en contact avec les clients, créer un fort rappel de marque sur les médias numériques, améliorer l’efficacité et améliorer l’expérience client. Une enquête de CBRE montre que plus de 90 % des occupants et des promoteurs ont pour objectif de numériser leurs opérations commerciales au cours des cinq prochaines années.

Voici quelques technologies et outils de nouvelle génération qui redéfinissent le paysage immobilier.

Applications mobiles et plateformes d’achat en ligne

Les développeurs utilisent de plus en plus des outils de nouvelle génération tels que des applications mobiles et des plateformes d’achat en ligne qui servent de solution unique pour accéder aux informations sur leurs informations d’identification, leurs offres, leur prix, leur configuration, etc. La navigation transparente et l’interface utilisateur simple sont les maîtres mots. de ces applications mobiles qui offrent un accès à l’information « sur le pouce ». Les plateformes en ligne sont un excellent moyen de connecter acheteurs et vendeurs. Les clients peuvent également prévisualiser et réserver leurs propriétés sur des applications mobiles et des plateformes en ligne.

Réalité virtuelle et chatbots alimentés par l’IA

Les technologies émergentes telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont utilisées pour présenter leurs offres premium et stimuler l’expérience physique du site du projet. Alors que l’orientation client gagne du terrain, les chatbots alimentés par l’IA sont utilisés pour offrir une assistance 24h/24 et 7j/7 et entretenir des relations avec les clients potentiels grâce à des services personnalisés.

Visioconférence et listings de marché

La visioconférence via Zoom et Skype permet de boucler virtuellement la boucle des ventes. Les listes de marché avec des vues à distance, des webinaires et des visites virtuelles 360O sans interaction physique ni vérification de site sont également devenues des outils puissants pour informer les clients de leurs « travail en cours » et présenter les projets achevés.

Des médias sociaux

Tout en numérisant leurs plateformes, les développeurs tirent également parti des médias sociaux pour engager les clients et générer des prospects pour leur entreprise. Les médias sociaux aident également les développeurs à comprendre le pouls de leur public cible et à répondre à leurs requêtes, commentaires et griefs en temps réel. Construire une présence solide sur les réseaux sociaux augmente également leur mémorisation sur toutes les plateformes et surveille les conversations de marque.

Travail à distance

L’adoption de modèles de travail flexibles a nécessité l’augmentation des investissements dans la technologie cloud et la sécurité des données pour favoriser la collaboration entre les travailleurs distants dans des zones géographiques dispersées. Les premiers utilisateurs parmi la communauté des développeurs qui offrent une expérience post-crise supérieure conserveront leur avantage concurrentiel.

La numérisation a permis d’économiser du temps et des ressources en plus d’améliorer la crédibilité, la transparence et la responsabilité dans l’immobilier. Il a également facilité la prise de décision éclairée et fondée sur les données et redéfini l’orientation vers la rentabilité et le réalignement des préférences en fonction des attentes des clients. Par conséquent, les joueurs organisés avec des références solides et d’excellents antécédents auront invariablement un avantage sur leurs pairs dans l’ère post-COVID.

Opportunités et voie à suivre

La pandémie de COVID-19 a ouvert d’énormes opportunités pour l’écosystème immobilier de concevoir des solutions prêtes à l’emploi pour développer des interfaces conviviales, une navigation facile et une réponse rapide des requêtes et des griefs des clients en ligne.

S’inspirant de l’impact de la numérisation, il est désormais nécessaire de se concentrer sur la conservation des plates-formes de réalité expérientielle dans le cadre de la stratégie de transformation numérique plus large pour entretenir des relations profondes avec les clients. Un parcours numérique intelligemment conceptualisé peut maximiser l’engagement des clients, améliorer la visibilité de la marque et avoir un impact sur les résultats des entreprises immobilières. Les technologies émergentes telles que l’analyse de données, l’intelligence artificielle peuvent fournir des informations stratégiques sur le comportement et la démographie des consommateurs et faciliter le déploiement de solutions en temps réel pour éviter les temps d’arrêt imprévus. La numérisation peut également renforcer les efforts de marketing, raccourcir le cycle de vente et rationaliser les opérations sans augmenter les frais généraux.

La crise du COVID-19 a causé des perturbations ; il a redéfini le paysage de l’immobilier en numérisant et en repensant les stratégies de vente et de communication.

(Par Ashok Kapur, président, Krisumi Corporation)

