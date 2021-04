COVID-19: CBSE prolonge la date limite d’affiliation scolaire

Dans un communiqué officiel, la CBSE a déclaré: “Après avoir dûment pris en considération et examiné la situation actuelle du COVID-19, la première fenêtre de candidature en ligne pour une nouvelle affiliation, une mise à niveau de l’affiliation et une extension de l’affiliation jusqu’au 30 juin 2021 a été prolongée pour la session 2022-23 sans aucun frais de retard. “

Au milieu de la situation actuelle de la pandémie COVID-19 dans le pays, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a prolongé vendredi la date limite d’inscription des écoles affiliées sous plusieurs catégories pour la session académique 2022-23. Désormais, on peut s’inscrire jusqu’au 30 juin 2021. Le processus d’inscription se fait en mode en ligne.

L’extension a été faite en raison de la restructuration du CBSE dans le cadre du système d’automatisation repensé d’affiliation scolaire (SARAS). Le conseil a également autorisé qu’aucun frais de retard ne sera exigé pour l’inscription.

Dans un communiqué officiel, la CBSE a déclaré: «Après avoir dûment pris en considération et examiné la situation actuelle du COVID-19, la première fenêtre de candidature en ligne pour une nouvelle affiliation, une mise à niveau de l’affiliation et une extension de l’affiliation jusqu’au 30 juin 2021 a été prolongée pour la session 2022-23 sans aucun frais de retard. »

Rendez-vous importants:-

Chronologie révisée

Nouvelle affiliation (y compris le programme Switch Over et Middle School) – du 16 mars au 30 juin 2021; 1er septembre au 31 octobre 2021 Mise à niveau de l’affiliation – 16 mars au 30 juin 2021; 1er septembre au 31 octobre 2021 Extension de l’affiliation – 16 mars au 30 juin 2021; (Après le 30 juin 2021 peuvent postuler avec des frais supplémentaires) Toutes les autres catégories – du 16 mars à toute l’année

Auparavant, la dernière date d’inscription à l’affiliation au CBSE était jusqu’au 30 avril 2021. La restructuration a été effectuée par le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) pour faire face à la politique nationale d’éducation (NEP), 2020.

Plus tôt en avril, la CBSE avait annulé les examens du conseil de classe X en raison de la pandémie. Le CBSE a également reporté les examens de la classe 12. À présent, le conseil décidera de mener des examens du jury de classe XII après avoir suivi la situation le 1er juin 2021.

Le CBSE a également demandé à tous les élèves des classes X et XII de continuer à consulter la page Web officielle du conseil pour toute mise à jour.

