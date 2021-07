Covid-19 : ce que disent les autorités sanitaires du port de masques après vaccination dans les hôtels, lieux publics

Bien que la plupart des gens n’aient pas besoin de prendre de précautions s’ils sont vaccinés, cela dépend aussi de la situation. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le Premier ministre anglais Boris Johnson a été vivement critiqué au début du mois après avoir annoncé que le port de masques en public ne serait plus une exigence obligatoire. Le parti travailliste d’opposition, les médecins et certains syndicats ont critiqué Johnson pour sa décision de retirer les masques des transports publics, d’autant plus que les cas continuent d’augmenter.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont récemment déclaré que les chances qu’une personne entièrement vaccinée contracte Covid-19 soient faibles et ont permis aux citoyens américains de reprendre leurs activités sans porter de masque ni maintenir une distance sociale. Cependant, si la plupart des gens n’auront pas besoin de prendre de précautions s’ils sont vaccinés, cela dépend aussi de la situation. Le CDC a déclaré qu’il serait préférable de parler à son médecin de la nécessité de continuer à prendre des précautions au cas où l’on aurait des problèmes de santé. Il a également suggéré que les parents de jeunes enfants soient plus prudents jusqu’à ce que leurs enfants soient vaccinés. Les directives dépendront également du pays, de la vaccination locale et des taux d’infection.

S’adressant à l’Associated Press, le Dr Soniya Gandhi a déclaré que les hôtels étaient sûrs, ajoutant qu’elle pensait qu’il y avait des facteurs personnels individuels qui pourraient en influencer un. Le Dr Gandhi est médecin-chef adjoint à l’hôpital Cedars-Sinai Marina del Rey. Gandhi a également suggéré de vérifier les taux d’infection et de vaccination à l’endroit où l’on se rend pour vous aider à décider du niveau de confort. Si le nombre de cas est faible, on peut se sentir en confiance pour participer à des activités qui les mettraient en contact direct avec les autres, comme manger au restaurant ou aller au gymnase.

La plupart des grandes chaînes hôtelières aux États-Unis ont pris des mesures pour réduire le risque d’infection pendant la pandémie et ces protocoles restent toujours en vigueur. De nombreux hôtels proposent un enregistrement sans contact, des produits de petit-déjeuner préemballés au lieu de buffets. Ils insistent également sur le nettoyage fréquent des parties communes. Certains hôtels ont également amélioré leurs systèmes de filtration d’air, allant jusqu’à ajouter des purificateurs d’air individuels dans certaines chambres.

Alors que certaines grandes chaînes hôtelières ont complètement supprimé la règle du masque pour les clients entièrement vaccinés, d’autres appliquent les règles par emplacement. Cependant, les employés sont toujours tenus de porter des masques.

