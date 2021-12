Covid-19 : ce que dit la science sur l’avenir de la variante omicron

La variante omicron, la dernière boule de courbe de la pandémie, peut conduire à des cas moins graves de Covid-19 que les souches antérieures du coronavirus, selon l’une des plus grandes études réelles d’omicron publiées à ce jour.

C’est une bonne nouvelle, mais elle pourrait être éclipsée par d’autres données montrant que la variante est beaucoup plus contagieuse que n’importe quelle version du virus à ce jour – et qu’elle peut échapper à une certaine protection immunitaire contre les vaccins et une infection antérieure.

Pris ensemble, ces traits créent une situation contre-intuitive : Omicron présente un risque plus faible pour la plupart des individus, du moins pour ceux qui sont vaccinés, mais la menace pour l’ensemble de la population est élevée. La question est maintenant de savoir si omicron infectera autant de personnes qu’il submergera le système de santé et entraînera une augmentation des hospitalisations et des décès – malgré le plus faible pourcentage de personnes atteintes d’une maladie grave.

La réponse est en partie entre nos mains. Les stratégies qui ont contenu Covid-19 tout au long de la pandémie fonctionnent toujours contre omicron, mais les gouvernements, les institutions et les individus doivent être prêts à les utiliser.

Ce que la science dit à propos d’omicron jusqu’à présent

Les virus sont toujours en mutation et les virus à ARN comme le SRAS-CoV-2, qui cause le Covid-19, sont particulièrement mercuriels. Plus le virus se multiplie et se propage, plus les chances de mutation sont grandes. La plupart des mutations n’ont aucun effet ou sont nocives pour le virus, mais parfois le virus subit un changement (ou un groupe de changements) qui le rend plus facilement propagé, échappe mieux au système immunitaire ou provoque une maladie plus grave. Les virus avec des groupements distincts de mutations sont classés comme variants.

L’Afrique du Sud a été l’un des premiers endroits à détecter la variante omicron du SARS-CoV-2 en novembre. Le plus grand assureur-maladie privé d’Afrique du Sud, Discovery Health, a publié mardi une étude portant sur 211 000 résultats de tests Covid-19, dont 78 000 tests positifs d’omicron.

L’étude a montré que le risque d’hospitalisation était inférieur de 29% avec les infections à omicron par rapport aux infections en Afrique du Sud l’été dernier, même après contrôle du statut vaccinal.

Les visiteurs se font administrer des vaccins Covid-19 sur le site de vaccination de masse Covid-19 de Discovery Ltd. à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 9 décembre. Waldo Swiegers/Bloomberg via .

Alors, les vaccins protègent-ils contre l’omicron ? L’étude a révélé que le vaccin à ARNm Pfizer/BioNTech était principalement solide, offrant une protection de 70 pour cent contre l’hospitalisation et de 33 pour cent contre l’infection par omicron.

La protection vaccinale contre l’infection à omicron n’est pas aussi élevée que sa protection contre les variantes antérieures, ce qui peut contribuer à un taux plus élevé d’infections percées. Pfizer a rapporté la semaine dernière que, bien que le cycle à deux doses de son vaccin ait montré une protection diminuée contre l’omicron, une dose de rappel de son vaccin l’a accéléré.

Mercredi, Moderna a publié les premières données montrant un schéma similaire avec son vaccin à ARNm, avec une efficacité moindre contre l’omicron par rapport aux deux doses initiales mais une protection accrue avec un rappel. Deux autres vaccins Covid-19 courants – de Johnson & Johnson et d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford – ont également généré une réponse immunitaire plus faible à l’omicron par rapport aux variantes précédentes.

Discovery Health a averti que les résultats ne s’appuient que sur trois semaines de données, mais les chercheurs sur le terrain disent que cela correspond à ce qu’ils ont vu jusqu’à présent.

« Une chose que nous avons constatée, c’est que les patients restaient moins longtemps à l’hôpital, et cela dans tous les groupes d’âge récemment, par rapport au temps passé », a déclaré Harsha Somaroo, spécialiste en médecine de santé publique à l’Université de Witwatersrand. Somaroo est également conseiller du département de la santé du Gauteng, la province sud-africaine devenue l’épicentre de la vague omicron du pays.

Omicron peut encore devenir une menace majeure pour la santé publique, car ce qu’omicron manque de gravité, il le compense dans la transmission. « Le taux d’augmentation du nombre de cas a été exponentiel. C’est le niveau le plus élevé jamais atteint pendant la pandémie à Gauteng », a déclaré Somaroo. « Les augmentations que nous avons constatées étaient d’environ 300 pour cent d’augmentation d’une semaine à l’autre. »

Depuis sa détection le mois dernier, l’omicron s’est déjà propagé dans le monde entier. « La réalité est que l’omicron est probablement présent dans la plupart des pays, même s’il n’a pas encore été détecté », a déclaré aux journalistes le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Omicron est désormais présent dans plus de 30 États américains, tout comme le pays fait face à un autre pic de cas de Covid-19.

La plupart des cas aux États-Unis sont toujours dus à la variante delta, mais omicron pourrait finir par alimenter un pic important d’hospitalisations et submerger le système de santé au moment même où la saison hivernale des infections respiratoires atteint son apogée.

À quoi pourraient ressembler les meilleurs et les pires scénarios pour omicron

Le taux de transmission plus élevé de l’omicron signifie que les personnes qui ont jusqu’à présent évité la maladie courent un risque d’infection plus élevé qu’auparavant.

L’Omicron pourrait être 25 à 50 % plus transmissible que la variante delta, selon certaines estimations. Delta est 50 % plus transmissible que la variante alpha, qui est elle-même 50 % plus transmissible que la version originale du SARS-CoV-2.

Une femme attend de recevoir une injection de rappel de Covid-19 à Burlingame, en Californie, le 4 décembre. Wu Xiaoling/Xinhua via .

Omicron a également montré qu’il peut provoquer des infections à percée chez les personnes vaccinées et des réinfections chez les personnes qui ont déjà contracté le virus.

« Une inquiétude est : même si c’est très léger chez les personnes qui ont une certaine immunité, mais nous avons des taux de réinfection très élevés, cela va entrer dans tous ces coins et recoins de personnes qui n’ont jamais été infectées ou vaccinées – et ont réussi à éviter le virus de toute cette pandémie », a déclaré Justin Lessler, professeur d’épidémiologie à l’École de santé publique de l’Université de Caroline du Nord.

Il n’est pas certain qu’omicron remplacera delta comme variante principale aux États-Unis. Mais ce sera probablement un moteur majeur de nouvelles infections à Covid-19 jusque dans la nouvelle année, selon Lessler. Dans les semaines à venir, les réponses sur la voie que prendront les États-Unis émergeront inévitablement.

Le taux d’infection plus élevé d’omicron pourrait suivre deux voies principales. Les États-Unis pourraient voir une augmentation des infections plus bénignes qui ne se traduisent pas par une augmentation du nombre d’hôpitaux – ou il pourrait y avoir tellement d’infections dans l’ensemble qu’omicron entraîne toujours plus d’hospitalisations et de décès.

« Le scénario numéro un possible est que nous aurons plus de cas de moins … gravité. Cela signifiera que moins de personnes devront aller à l’hôpital », a déclaré aux journalistes Andrew Badley, chercheur en maladies infectieuses à la Mayo Clinic, la semaine dernière.

Le Dr Kristen Hasson fait une mise à jour sombre à ses collègues sur l’état de ses patients, dont la plupart ont Covid et s’accrochent à la vie dans l’unité de soins intensifs South Seven du North Memorial Health Hospital de Robbinsdale, Minnesota, le 8 décembre. Aaron Lavinsky / Star Tribune via .

« Le deuxième scénario possible est plus de cas, mais parce que cela affectera probablement plus de ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, le nombre total de cas augmentera », a ajouté Badley. « La fraction des cas nécessitant des hospitalisations est peut-être plus faible, mais en raison du nombre, nous voyons beaucoup plus d’hospitalisations. »

Quel est probablement le meilleur scénario – une augmentation des cas sans augmentation des hospitalisations et des décès – dépend un peu de la chance. Mais cela dépend également de mesures de santé publique robustes pour ralentir la propagation de la variante et garantir que les hôpitaux ont une capacité suffisante pour traiter les patients qui tombent malades.

Les épidémies d’Omicron seront différentes selon l’endroit où elles se produisent

Alors que les récentes découvertes de l’Afrique du Sud sont des points de données importants, des pays comme les États-Unis commencent avec une base de référence Covid-19 différente, donc certaines comparaisons ne tiennent pas.

L’Afrique du Sud connaît actuellement l’été, tandis que les Américains se dirigent vers l’intérieur alors que le froid s’installe. Environ 72% des adultes américains sont désormais vaccinés contre Covid-19, contre environ 38% en Afrique du Sud.

Cependant, l’Afrique du Sud a également été confrontée à plusieurs vagues d’infection avec différentes variantes, donc plus de 75 pour cent de la population peuvent avoir été exposés au virus à un moment donné, offrant un degré de protection, a déclaré Somaroo.

Un groupe de manifestants se rassemble à Times Square à Manhattan pour montrer leur opposition aux vaccins Covid-19 le 5 décembre. Spencer Platt/.

Il y a aussi un décalage entre l’identification des cas, qui se produit rapidement, et les hospitalisations et les décès qui surviennent plus tard. Un mois d’omicron en Afrique du Sud ne donne pas une image complète des dangers de la variante.

Les États-Unis ont également été confrontés à de grandes variations régionales des taux de vaccination, au respect des précautions de santé publique et à l’ensemble des cas de Covid-19 à travers le pays. « Les États-Unis sont actuellement très hétérogènes en termes d’expérience de la pandémie », a déclaré Lessler. Les impacts d’omicron seront très différents là où un grand nombre de personnes sont vaccinées avec des injections de rappel, par rapport à un endroit où les taux de vaccination sont faibles.

Le livre de jeu Covid-19 fonctionne toujours contre omicron, mais moins de gens s’y tiennent

Se faire vacciner contre Covid-19 et recevoir une dose de rappel six mois plus tard restent les choses les plus efficaces que les individus puissent faire pour se protéger contre l’omicron. Et bon nombre des précautions standard de santé publique restent efficaces – lavage des mains, port d’un masque facial, distanciation sociale, tests, recherche des contacts et isolement en cas d’infection.

Pour les personnes infectées, il existe désormais davantage d’options de traitement et les pilules antivirales pourraient bientôt être largement disponibles. Cela pourrait éloigner encore plus de personnes des hôpitaux.

Mais près de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, la patience du public s’épuise et la volonté de poursuivre de nombreuses tactiques s’estompe. La nouvelle selon laquelle l’omicron pourrait être moins grave que d’autres variantes pourrait aggraver le sentiment de complaisance. C’est également un défi de messagerie difficile pour les responsables de la santé publique.

«Comment faire face à cela alors que beaucoup d’entre nous courront un risque relativement faible si nous finissons par être infectés – mais les impacts secondaires d’une vague incontrôlable qui remplit les hôpitaux de cas … pourraient être assez désastreux? » demanda Lessler.

Ce que nous savons sur omicron est encore préliminaire. Notre compréhension de sa propagation et de sa gravité pourrait encore changer, les gens doivent donc rester prêts à s’adapter. « Il y a une tonne d’incertitude », a déclaré Lessler. « Même les suppositions les mieux étayées sont loin d’être sûres. »

Soutenez-vous le journalisme explicatif de Vox ?

Des millions de personnes comptent sur le journalisme de Vox pour comprendre la crise des coronavirus. Nous pensons que cela rapporte pour nous tous, en tant que société et démocratie, lorsque nos voisins et concitoyens peuvent accéder à des informations claires et concises sur la pandémie. Mais notre journalisme explicatif distinctif coûte cher. Le soutien de nos lecteurs nous aide à le garder gratuit pour tout le monde. Si vous avez déjà contribué financièrement à Vox, merci. Si ce n’est pas le cas, pensez à faire une contribution dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.