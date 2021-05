Covid-19: Cette ville aura bientôt des centres de vaccination au volant, voir les détails

La première de ces séances aura lieu vendredi au DLF City Center Mall sur MG Road. (Source de la photo: IE)

Alors que l’Inde a ouvert la vaccination Covid-19 à tous les plus de 18 ans à compter du 1er mai, les gouvernements des États / UT essaient de rendre la campagne de vaccination sans tracas et les responsables de la santé expérimentent des choses pour rendre le processus encore plus fluide. C’est apparemment la raison pour laquelle le département de la santé de Gurgaon a décidé de tenir un centre de vaccination au volant dans les parkings des centres commerciaux du quartier. Pour cela, l’administration sanitaire du district s’est associée à un fournisseur de solutions automatisées de stationnement intelligent.

Les responsables impliqués dans le processus ont déclaré que le département de la santé s’était associé à Park + pour lancer les centres de vaccination au volant. La première de ces séances aura lieu vendredi au DLF City Center Mall sur MG Road. Selon les responsables, il s’agira d’un essai et sera mis en œuvre à d’autres endroits en fonction de son succès.

Le chirurgien civil, le Dr Virender Yadav, a déclaré que la séance d’essai ne concernera que les personnes qui ont déjà reçu leur première dose et qui ont plus de 45 ans. «De plus, seules les personnes qui auront reçu la première dose de Covishield seront vaccinées pendant la séance. Ces personnes n’auront pas besoin de réserver des créneaux pour cela, car leur inscription se fera sur place », a déclaré le Dr Yadav, cité par The Indian Express.

Le médecin a déclaré que la campagne devrait commencer à 10 heures du matin et qu’environ 200 personnes seront vaccinées sur la base du premier arrivé, premier servi.

Les responsables ont déclaré que de tels centres de vaccination au volant étaient la nécessité de l’heure. «Cette initiative aidera les gens à se faire vacciner contre la sécurité de leurs voitures. En outre, cela réduira l’encombrement et le fardeau dans le bâtiment de l’hôpital. »

Pendant ce temps, des responsables de Park + ont déclaré qu’ils étaient en pourparlers avec le principal centre commercial de Gurgaon pour cette initiative et beaucoup d’entre eux ont manifesté un vif intérêt.

