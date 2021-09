Covid-19 : Char Dham Yatra commencera à partir de demain ; consultez les dernières directives de voyage, la limite quotidienne de pèlerins, d’autres détails

in

La Haute Cour de l’Uttarakhand, dans une décision majeure, a levé le séjour sur le Char Dham Yatra, ouvrant la voie au gouvernement de l’État pour accueillir des fidèles de toutes les régions du pays pour le pèlerinage. La Haute Cour, qui avait précédemment suspendu la décision du cabinet de l’État d’autoriser Char Dham Yatra en raison de la pandémie de Covid-19, a également demandé au gouvernement de prendre des dispositions adéquates pour les tests de Covid-19 et d’autres installations médicales, l’Indien Express signalé. Quelques heures après la décision du HC, le ministre en chef de l’État, Pushkar Singh Dhami, a annoncé sur Twitter que le Yatra aurait lieu à partir du 18 septembre. Dhami a déclaré que son gouvernement accueillait les fidèles et les pèlerins du Char Dham Yatra et du Hemkund Sahib ji Yatra dans l’État.

Le gouvernement de l’État avait précédemment frappé à la porte de la Cour Apex en recourant à la pétition d’autorisation spéciale contre l’ordonnance antérieure de la Haute Cour d’interdire le Yatra. Le gouvernement a repensé plus tard et a retiré le SLP pour ne déposer une requête en révision auprès de la Haute Cour contre son ordonnance de suspension du 28 juin. Le gouvernement a finalement obtenu le feu vert de la Haute Cour, cependant, la cour a souligné les dangers liés à la conduite de l’événement de pèlerinage. Soulignant la faible couverture vaccinale chez les adultes (18-44 ans) dans les trois quartiers qui accueilleront la yatra, le tribunal a averti que si l’infection augmentait après l’entrée des étrangers, les habitants de ces trois quartiers seraient les plus touchés.

Le tribunal a souligné que le district de Chamoli ne compte que 16% d’adultes avec une double vaccination, tandis que les districts de Rudraprayag et d’Uttarkashi comptent respectivement 22% et 19% d’adultes avec une double vaccination.

Comment se déroulera Char Dham Yatra ?

Dans la procédure opérationnelle standard soumise devant le tribunal, le gouvernement a déclaré qu’il n’autoriserait que 1200 pèlerins à visiter le temple de Badrinath, 800 pèlerins au temple de Kedarnath, 600 pèlerins à Gangotri (origine du puissant fleuve Ganga) et 400 pèlerins à Yamunotri ( l’origine de l’affluent Yamuna du Gange) au quotidien. Le tribunal a souligné que le nombre de fidèles autorisés à visiter le temple de Badrinath était réduit à 1 000 par jour alors qu’il était d’accord avec le nombre de visiteurs dans d’autres lieux saints.

Directives de Char Dham Yatra

Les pèlerins doivent également produire un certificat de test Covid-19 négatif ou un double certificat de vaccination pour accéder aux sites de pèlerinage.

Dans son ordonnance, la Haute Cour a également ordonné au département de la police de l’État d’affecter un nombre suffisant de personnel et de faire respecter le protocole Covid-19 sur tous les sites de pèlerinage.

Le tribunal a ordonné qu’aucun pèlerin ne soit autorisé à prendre un bain dans l’un des ruisseaux des lieux saints.

Le tribunal a également ordonné au gouvernement de l’État d’informer les fidèles des établissements de santé à proximité, notamment de la disponibilité des lits, de la disponibilité d’un hélicoptère en cas d’urgence, entre autres.

