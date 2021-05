COVID-19: Chennai Trade Center dispose de 360 ​​lits; 500 supplémentaires à ajouter prochainement

Les patients qui ont été admis dans les hôpitaux gouvernementaux, soit en phase de récupération, soit ont besoin d’un apport en oxygène, seront tous référés à l’établissement CTC Covid-19.

Alors que la deuxième vague de coronavirus a mis les hôpitaux dans une situation difficile en ce qui concerne la disponibilité des lits, la Chennai Corporation a installé 360 lits au Covid Care Center de Chennai Trade Center. Sur le nombre total de lits placés, 300 lits peuvent fournir un soutien en oxygène aux patients, selon un rapport de l’IE. Le commissaire de la Chennai Corporation, Gagandeep Singh Bedi, qui vient d’être nommé, a inspecté les installations du centre.

Il est à noter que l’établissement du CTC a été développé pour traiter les patients qui sont modérément malades à cause du Covid-19. Pour le traitement, les autorités ont distribué des conduites et ont installé des débitmètres d’oxygène dans chaque lit de l’installation. Selon un haut fonctionnaire municipal, l’objectif de la mise en place de ces lits est de soutenir la réduction de la foule dans les hôpitaux tertiaires, qui ont connu un afflux d’admissions.

Les patients qui ont été admis dans les hôpitaux gouvernementaux, soit en phase de récupération, soit ont besoin d’un apport en oxygène, seront tous référés à l’établissement CTC Covid-19. Jusqu’à présent, des dispositions de 360 ​​lits ont été prises et il y aura bientôt un supplément de 500 pour les patients, selon le rapport citant le responsable. La zone a été divisée en deux salles. Alors que le hall 1 aura les 360 lits, l’ajout prévu de 500 lits sera effectué dans le hall 2.

Pendant ce temps, le service de santé du Tamil Nadu a révisé ses protocoles d’admission à l’hôpital. Désormais, les patients atteints de Covid-19 dont le niveau de saturation en oxygène (SpO2) est supérieur à 96 ne seront admis dans aucun hôpital. Cette décision a pour but de gérer des opérations transparentes à un moment où les cas de Covid-19 ont connu une recrudescence.

Les centres de soins de santé primaires ou Covid peuvent admettre des patients dont le niveau de saturation en oxygène est compris entre 90 et 94. Cependant, si l’état d’un patient s’aggrave et que le niveau de saturation en oxygène tombe en dessous de 90, le patient doit être transféré vers des hôpitaux gouvernementaux, des hôpitaux universitaires de médecine ou des hôpitaux dédiés uniquement aux patients Covid-19.

