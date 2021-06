Covid-19 chez les enfants : Peur de la troisième vague, précautions et autres inquiétudes expliquées

Les symptômes les plus courants de l’infection observés chez les enfants sont la fièvre, la toux, les nausées/vomissements ou la diarrhée.

Le coronavirus a sûrement rendu difficile la gestion de la routine quotidienne avec les nourrissons et les enfants. L’anxiété parmi les gens augmente maintenant à mesure que de plus en plus de cas d’infection à Covid-19 chez les enfants ont fait surface. Jusqu’à présent, le taux d’infection chez les enfants était faible, mais la possibilité d’une troisième vague de Covid-19 a semé la peur parmi les gens car elle est susceptible d’affecter davantage les enfants. Pour cette raison, de nombreuses personnes se posent de multiples questions concernant l’infection au Covid-19.

Dans un rapport de l’IE, le Dr Sheffali Gulati, qui a été professeur au département de pédiatrie de l’AIIMS, a déclaré qu’au cours de la deuxième vague, davantage de familles ont été infectées par Covid-19 et, par conséquent, l’augmentation des cas chez les enfants a également été vu. Il y a eu de nombreux cas où les nouvelles mutations (variante B.1.167) ont affecté des enfants plus jeunes dans quelques pays comme Singapour. La souche est considérée comme 60 pour cent plus mortelle que la souche d’origine. Cependant, on pense que les enfants ont une meilleure immunité et qu’ils pourraient ne pas avoir de symptômes graves après les attaques du virus.

Cependant, les enfants sont sensibles à l’infection virale tout comme les adultes. Ils sont généralement asymptomatiques ou peuvent avoir moins d’impact. La raison de cette expression plus faible des récepteurs spécifiques qui est utilisée par le virus pour se lier et entrer dans le corps humain. Selon le rapport, une courbe de gravité en forme de U a été observée chez les enfants – nourrissons de moins d’un an et adolescents entre 10 et 14 ans. Ils pourraient être plus à risque de développer une forme grave d’infection. Chez les adolescents, il existe également un risque de développer un syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) après deux à six semaines d’infection au Covid-19.

Les symptômes les plus courants de l’infection observés chez les enfants sont la fièvre, la toux, les nausées/vomissements ou la diarrhée. Selon le Dr Gulati, dans la majorité des cas, les enfants souffrent d’une maladie légère à modérée, et ceux qui développent une maladie grave ne représentent pas plus de 4 %.

Si un enfant présente des symptômes liés à Covid-19 même s’ils sont légers comme de la fièvre, de la toux ou une pharyngite, il peut être pris en charge à la maison, sauf en cas de problèmes de santé sous-jacents. Cependant, il devrait y avoir une communication régulière avec le médecin. En cas de patients symptomatiques, 10 jours d’isolement après l’apparition des symptômes sont nécessaires ainsi que 3 jours supplémentaires sans symptômes. Les cas asymptomatiques doivent être isolés pendant 10 jours après un test positif.

Il y a eu de nombreux cas où un enfant a été testé positif au Covid mais les parents sont négatifs pour l’infection. Dans de tels cas, les parents peuvent continuer à prendre soin de l’enfant tout en portant des masques, des EPI et des gants appropriés. Les enfants infectés doivent également être séparés de leurs grands-parents. Si le scénario est inversé lorsque les parents sont infectés et que l’enfant ne l’est pas, les parents doivent éviter de serrer ou de toucher l’enfant et trouver des moyens d’impliquer les enfants comme les appels vidéo.

Dans certains cas, les femmes enceintes se demandent si elles peuvent transmettre l’infection au bébé. Pour cela, il n’y a pas suffisamment de preuves pour l’instant et fait l’objet d’une enquête. Certes, toutes les femmes enceintes doivent prendre les précautions appropriées et consulter un médecin pour soigner des symptômes tels que fièvre, toux ou difficultés respiratoires. Pour les mères allaitantes, l’OMS a recommandé de continuer à allaiter les nourrissons même si la mère est positive au Covid. Il n’y a aucune preuve claire qui conclut à la transmission de Covid-19 via l’allaitement. De plus, le risque d’infection est faible chez les nourrissons et est généralement léger ou asymptomatique.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.