Covid-19 chez les enfants susceptibles d’induire un MIS : quelle est cette complication et son traitement expliqué

Les enfants infectés par le coronavirus ont été témoins d’un syndrome et cela est devenu une source d’inquiétude. Le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS), un syndrome lié à Covid-19 est détecté chez les enfants et le ministère de la Santé de l’Union a demandé à tous les gouvernements des États de rechercher ce syndrome. Le gouvernement a également demandé aux États d’identifier les établissements de soins secondaires et tertiaires qui ont l’expertise ainsi que des installations pour aider les enfants atteints de MIS-C. Au cours des deux dernières semaines, plusieurs cas de syndrome ont été signalés et les inquiétudes concernant cette maladie à déclaration obligatoire sont graves.

MIS chez les enfants peut être une complication assez grave. Habituellement, les enfants infectés par le coronavirus ont une maladie bénigne, cependant, la maladie peut devenir grave avec le MIS. Avec le MIS induit par Covid-19, les enfants peuvent assister à une inflammation dans certains organes et tissus, notamment les poumons, le cœur, le cerveau, les vaisseaux sanguins, le système digestif, les reins, la peau ou les yeux. Les symptômes peuvent être recherchés en fonction des zones du corps touchées, a noté un rapport de l’IE.

Jusqu’à présent, aucune donnée n’a été publiée indiquant un groupe d’âge ou des enfants particuliers pouvant être touchés par le SIM. Cependant, selon certaines études réalisées en France et à New York, aux États-Unis, une cause probable envisagée est la prédisposition génétique. Cependant, il n’y a toujours pas de clarté à ce sujet. Certes, les symptômes de ce syndrome ainsi que les dommages causés peuvent varier selon les enfants. Dans certains cas, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et une détresse respiratoire peuvent être notés.

Citant le Dr Krishan Chugh, pédiatrie générale, Soins intensifs pédiatriques, directeur et HOD, Fortis Memorial Research Institute, le rapport a noté que cette condition survient après deux à six semaines d’infection covid active et commence par un peu de fièvre. Au moment où les conditions se développent, l’enfant est testé négatif au Covid-19. Cependant, le système immunitaire de cet enfant devrait réagir de manière dérégulée. Chugh a dit que tous les systèmes du corps sont susceptibles d’être affectés ; cependant, la situation est dangereuse lorsque le cœur est impliqué car elle peut entraîner un choc cardiaque.

Étant donné que le syndrome est diagnostiqué tôt, un traitement peut être administré et les résultats sont généralement bons. Cependant, le diagnostic peut devenir problématique car cela nécessiterait un niveau élevé de suspicion de la part du médecin qui traite l’enfant ainsi qu’une confirmation par certains tests de laboratoire. Les tests de laboratoire le deuxième jour de fièvre sont importants car la fièvre est un symptôme courant de divers problèmes, notamment les infections virales, la typhoïde, la dengue, le paludisme ou autres.

Une fois le syndrome confirmé, les médecins administreront des stéroïdes qui aideront à contrôler l’inflammation. Certaines thérapies immunomodulatrices comme l’ivig, les stéroïdes ont également été utilisées pour traiter de tels problèmes avec un succès limité.

Pendant ce temps, le problème a augmenté à la suite de la deuxième vague de Covid-19 qui a également eu un impact important sur les enfants et les adultes.

