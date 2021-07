Covid-19: CII s’associe à SII pour acheminer les vaccins dans les petites villes et les zones rurales

in

Le partenariat CII avec SII catalysera la participation de l’industrie pour atteindre les communautés dans leur ensemble. CII connectera la communauté, les hôpitaux et les entreprises à la vaccination accélérée, a déclaré Narendran.

La Confédération de l’industrie indienne (CII) a conclu un accord avec le fabricant de vaccins Serum Institute of India (SII) pour amener les vaccins Covid-19 dans les petites villes et les zones rurales.

Le PDG de SII, Adar Poonawalla, a déclaré que la société fabriquait des vaccins à grande échelle et que la fourniture de Covishield serait disponible pour la distribution. Il était essentiel que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour effectuer les inoculations et amener les vaccins dans l’arrière-pays, a déclaré Poonawalla. Le partenariat avec CII devrait combler les lacunes et élargir la couverture vaccinale.

Le président de la CII, TV Narendran, a déclaré que la croissance post-pandémique du pays dépend du rythme auquel la population éligible est vaccinée. Compte tenu de l’ampleur et de l’urgence du programme de vaccination, CII cherchera à compléter et à compléter les efforts du gouvernement, a-t-il déclaré.

La confédération avait également rassemblé les besoins en vaccins de ses membres et administré des vaccins à travers le pays. Il avait identifié un besoin de sept millions de vaccins à dose unique. Au 23 juillet, il avait administré 3,4 millions de doses uniques dans 430 camps. CII cartographie maintenant les besoins de vaccination des États et met en place des camps avec ses membres dans les villes de niveau 2/3 et les zones rurales.

