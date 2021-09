Covid-19 : Cinq patients récupérés à Ganga Ram ont reçu un diagnostic de gangrène de la vésicule biliaire ; premier cas de ce type en Inde

in

L’hôpital a confirmé le diagnostic par tomodensitométrie et échographie de l’abdomen. (Image représentative)

Cinq patients qui se sont remis de Covid-19 à l’hôpital Sir Ganga Ram ont développé une gangrène de la vésicule biliaire. Les experts médicaux de l’hôpital pensent qu’il s’agit des premiers cas de ce type en Inde.

Les cinq patients – une femme et quatre hommes âgés de 37 à 75 ans – ont été soignés pour le Covid-19 entre juin et août à l’hôpital. Ils se sont plaints de douleurs dans le quadrant supérieur droit de l’abdomen, de fièvre et de vomissements. Deux des patients souffraient de diabète, tandis qu’un autre souffrait d’une maladie cardiaque. Trois patients avaient reçu des injections de stéroïdes pour gérer les symptômes de Covid-19.

Le Dr Anil Arora, président de l’Institut du foie, de la gastroentérologie et des sciences pancréaticobiliaires de l’hôpital Sir Ganga Ram, a déclaré à The Indian Express qu’ils avaient traité avec succès cinq patients souffrant de gangrène de la vésicule biliaire entre juin et août. Les patients s’étaient remis de Covid-19 et avaient développé une inflammation sévère de la vésicule biliaire sans calculs biliaires (cholécystite acalculeuse), entraînant ainsi une gangrène nécessitant une intervention chirurgicale urgente, a-t-il ajouté.

Le Dr Arora a déclaré qu’il pourrait s’agir du premier rapport d’une telle série de cas de gangrène de la vésicule biliaire chez des patients après la guérison de Covid-19 en Inde.

La durée médiane entre la manifestation des symptômes du Covid-19 et le diagnostic de cholécystite acalculique était de deux mois. L’hôpital a confirmé le diagnostic par tomodensitométrie et échographie de l’abdomen.

Le calcul de la vésicule biliaire est une maladie très courante dans le nord de l’Inde, touchant environ 8 % de la population générale. Il cause 90 pour cent des cas d’inflammation aiguë – la cholécystite. Seulement 10 pour cent des patients souffrent de cholécystite acalculée, c’est-à-dire une inflammation de la vésicule biliaire sans obstruction des canaux cystiques ni calculs biliaires.

Le Dr Arora a déclaré que les patients souffrant de cholécystite acalculée ont subi une laparoscopie réussie pour retirer les vésicules biliaires perforées nécrotiques. La cholécystite acalculée avec vésicule biliaire gangrenée est un grave danger pour la santé et a un taux de morbidité élevé compris entre 30 et 60 pour cent, a-t-il ajouté. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé que la cholécystite calculatrice.

La cholécystite acalculée est généralement observée chez les patients qui souffrent de VIH, de diabète, de nutrition parentérale totale, de maladie vasculaire. Les personnes en jeûne prolongé, les patients en soins intensifs et ceux ayant des antécédents sous-jacents de brûlures, de traumatismes et de septicémie peuvent également souffrir de la maladie.

Les médecins ont déclaré que les cinq patients qui se sont rétablis de Covid-19 n’avaient pas ces facteurs prédisposants communs.

Le Dr Praveen Sharma, consultant principal au service de gastroentérologie, a déclaré à The Indian Express qu’un diagnostic rapide ainsi qu’une intervention précoce par des antibiotiques à large spectre pourraient prévenir les complications onéreuses de la gangrène et de la perforation de la vésicule biliaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.