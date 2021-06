Covid-19 : Cinq sociétés pharmaceutiques collaborent pour un essai clinique du médicament antiviral oral Molnupiravir

Conformément à l’accord, les majors pharmaceutiques parraineront, superviseront et surveilleront conjointement l’essai clinique en Inde.

Cinq grandes sociétés pharmaceutiques indiennes ont conclu une collaboration pour l’essai clinique du médicament antiviral oral Molnupiravir pour le traitement du COVID-19 léger. Les sociétés pharmaceutiques indiennes qui se sont jointes à cela sont – Sun Pharmaceutical Industries, Cipla, Dr Reddy’s Laboratories, Emcure Pharmaceuticals Limited et Hetero Labs. Selon un communiqué, ces sociétés ont individuellement signé un accord de licence volontaire non exclusif avec Merck Sharpe Dohme (MSD) pour fabriquer et fournir le médicament en Inde et dans d’autres pays.

« Conformément à la directive du comité d’experts en la matière (SEC) de la Central Drugs Standard Control Organization, le Dr Reddy’s mènera l’essai clinique en utilisant son produit, et les quatre autres sociétés pharmaceutiques devront démontrer l’équivalence de leur produit avec produit utilisé par le Dr Reddy’s dans son essai clinique », indique le communiqué.

Suite à l’approbation du protocole d’essai clinique donnée par le Drugs Controller General de l’Inde, l’essai clinique devrait avoir lieu entre juin et septembre. Environ 1 200 patients seront recrutés pour l’essai qui vise à enquêter sur une autre ligne de traitement du SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19. Les sociétés ont noté qu’il s’agissait de la première collaboration de ce type au sein de l’industrie pharmaceutique indienne.

Une fois l’essai clinique terminé avec succès, chacune de ces cinq sociétés contactera indépendamment les autorités pour demander l’approbation de la fabrication et de la fourniture du médicament en Inde. Le molnupiravir est un antiviral oral qui inhibe la réplication de plusieurs virus à ARN, y compris le coronavirus hautement infectieux.

Pendant ce temps, le vaccin Moderna Covid-19 a reçu une autorisation pour une utilisation d’urgence restreinte en Inde. Le DCGI a autorisé la société pharmaceutique Cipla, basée à Mumbai, à importer le vaccin Moderna. Il s’agira du quatrième vaccin contre le Covid-19 disponible dans le pays. Covishield, Covaxin et Spoutnik sont déjà utilisés.

