Covid-19: Cipla obtient le feu vert de l’Inde pour importer le vaccin Moderna

La question de l’indemnité était en train d’être abordée et à l’étude, a déclaré Paul.

Le vaccin Covid de Moderna a reçu une autorisation pour une utilisation restreinte en Inde. Le contrôleur général des médicaments de l’Inde a approuvé mardi la demande de Cipla, qui s’associe à Moderna, pour importer les vaccins à usage restreint dans le pays. Le vaccin à ARNm a été autorisé par l’Inde mardi. VK Paul, membre en bonne santé, Niti Aayog, a déclaré que l’autorisation d’utilisation d’urgence est désormais opérationnelle et que le panier de vaccins du pays est désormais plus riche grâce à cet ajout, et que le programme de vaccination va prendre de l’ampleur pour une couverture plus large de la population.

Cipla avait déposé la demande le 28 juin pour obtenir l’autorisation d’importer le vaccin de Moderna. Selon Paul, Moderna arrive en Inde sous une forme prête à l’injection et ne fera l’objet d’aucune étude de transition. Le vaccin Moderna a l’approbation de l’USFDA pour l’EUA, il a donc obtenu une autorisation de mise sur le marché sans essais de transition. Ils n’auraient qu’à partager les données des 100 premiers bénéficiaires de vaccins avant de les déployer dans le cadre du programme de vaccination.

Paul a déclaré qu’il ne s’agissait que de l’autorisation réglementaire donnée et que de plus amples détails sur les modalités d’importation des vaccins étaient en cours d’élaboration et que cela pourrait se faire par la voie du don ou par le biais d’un accord commercial entre les sociétés. La question de l’indemnité était en train d’être abordée et à l’étude, a déclaré Paul.

Après Covishied, Covaxin et Sputnik, ce sera le quatrième vaccin Covid à être disponible en Inde. Il s’agit du premier vaccin international à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence et le gouvernement poursuivra les discussions avec les vaccins Pfizer et Johnson, a déclaré Paul. Il espérait également que Moderna commencerait à fabriquer ce vaccin en Inde à l’avenir et qu’il deviendrait un vaccin fabriqué en Inde.

Il s’agira d’un vaccin à deux doses avec un intervalle de 28 jours entre deux doses. Il doit être stocké à -20 degrés. Il a une durée de conservation de sept mois. Les flacons non ouverts peuvent être conservés dans une chaîne du froid normale à 2-8 degrés pendant 30 jours. Il a été démontré que le vaccin Moderna a une efficacité d’environ 94,1% pour protéger contre Covid-19, à partir de 14 jours après la première dose.

Moderna a fourni 217 millions de doses du vaccin à ARNm au gouvernement américain et s’est engagée à fournir un total de 500 millions de doses aux États-Unis. La Commission européenne a commandé 460 millions de doses à Moderna. Il a obtenu la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le vaccin a été administré au Canada, en Israël, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, à Singapour, au Qatar, à Taïwan, aux Philippines, en Thaïlande, au Brunei, au Paraguay, au Japon, en Corée du Sud et au Botswana. Pour l’instant, Moderna fait don de ces doses de vaccin à l’Inde par l’intermédiaire du gouvernement américain dans le cadre de ses engagements envers la plateforme COVAX.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.