Covid-19: CM MK Staline annonce un verrouillage complet de 2 semaines dans le Tamil Nadu à partir du 10 mai; vérifier les détails

Le CM a également déclaré que des experts médicaux avaient également été consultés avant de prendre la décision de verrouillage complet.

Dans le but de freiner le nombre croissant de cas de coronavirus dans l’État, le gouvernement nouvellement assermenté MK Staline au Tamil Nadu a décidé d’imposer un verrouillage complet de l’État. Le verrouillage complet sera imposé dans l’État pour une période de deux semaines à compter du 10 mai, a rapporté l’agence de presse PTI.

La décision concernant le verrouillage complet de l’État a été annoncée par le ministre en chef Staline lui-même, disant que le verrouillage était imposé pour des raisons inévitables. Expliquant la justification de la décision du gouvernement, le CM a déclaré que la décision avait été prise après avoir reçu les commentaires des collecteurs de district à travers l’État lors d’une réunion d’examen vendredi. Le CM a également déclaré que des experts médicaux avaient également été consultés avant de prendre la décision de verrouillage complet.

Selon l’annonce faite par le ministre en chef, le verrouillage complet entrera en vigueur dans l’État à partir de 4 heures du matin le 10 mai et durera jusqu’à 4 heures du matin le 24 mai. La décision de verrouillage est l’une des premières décisions majeures prises par le gouvernement stalinien. qui a prêté serment hier. Un total de 26645 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans l’État vendredi. L’État a également enregistré un bilan record de 197 patients au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de cas actifs de Covid-19 dans l’État était d’environ 1,35 lakh, selon le département de la santé de l’État.

Activités autorisées pendant le verrouillage dans l’état:

1. La circulation des biens et services essentiels se poursuivra sans entrave pendant les heures du matin et sera autorisée jusqu’à 12 h 00, conformément aux instructions de verrouillage.

2. Les banques et les magasins de rationnement ont également été autorisés à poursuivre leurs activités pendant le verrouillage avec des membres du personnel réduits en plus des travailleurs de première ligne.

3. Les restaurants pendant le verrouillage ne seront autorisés qu’à offrir des services à emporter et aucun restaurant ne sera autorisé.

4. Les gens ne seront pas non plus autorisés à prendre des taxis et des pousse-pousse automatiques, sauf pour les besoins de transport d’urgence, y compris l’hôpital, le mariage et les funérailles, entre autres.

