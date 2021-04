Covid-19: Combattez la guerre, ne combattez pas les vagues

Les symptômes évocateurs de Covid-19 (une longue liste désormais) devraient également être utilisés pour la détection précoce des cas par les équipes de soins de santé primaires se rendant à domicile et aussi pour promouvoir la sensibilisation afin de stimuler l’isolement volontaire et l’auto-référence pour le dépistage.

En janvier 2021, il y avait une humeur d’auto-félicitations en Inde, car la baisse régulière du nombre de cas et de décès après septembre 2020 semblait signaler une victoire « finale » sur Covid-19. De nombreux politiciens et experts en santé publique se sont déclarés ravis que l’immunité collective avait été acquise par le pays, alors même que d’autres régions du monde luttaient contre la deuxième ou la troisième vague. Les experts internationaux étaient également d’avis que le virus semblait être bloqué par un «mur humain» de personnes qui avaient acquis l’armure protectrice de l’immunité avant même le déploiement du vaccin. Les médias internationaux toujours sceptiques, qui attribuaient auparavant le faible nombre de cas et de décès en Inde (par million d’habitants) à un sous-dénombrement, ont soudainement commencé à se demander avec émerveillement comment l’Inde avait réussi un miracle.

Il y eut quelques voix de prudence qui remettaient en question l’hypothèse légère selon laquelle le manteau magique de l’immunité collective était descendu sur l’Inde. Leurs plaidoyers pour une discipline continue dans l’observation des mesures de santé publique pour réduire la transmission virale ont eu peu de preneurs. Les experts techniques du gouvernement ont également souligné qu’une grande partie de la population était encore vulnérable. Cependant, la fatigue des restrictions pandémiques et l’envie de revenir à une vie normale ont poussé les politiciens, les personnalités publiques, les commerçants, les voyageurs, les sportifs, les acheteurs, les groupes religieux et les fêtards à croire que le virus a été vaincu et que toute l’Inde a été libérée.

Le virus rusé avait d’autres plans. Non seulement le virus sauvage a riposté, mais il a également amené une couvée de progéniture mutante à courir avec une grande vitesse comme le font les enfants. L’assouplissement des restrictions de voyage internationales a facilité l’entrée des mutants signalés pour la première fois au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil et en Afrique du Sud. Il est actuellement déclaré par les autorités que seul l’intrus britannique se propage rapidement et loin tandis que d’autres variantes d’origine étrangère n’ont qu’une présence minime (une étrange répétition de l’histoire coloniale de l’Inde). Des variantes sont également apparues en Inde, bien que leur menace reste à mesurer. Un «double mutant» a été signalé dans certains États, combinant des mutations observées plus tôt en Californie avec celles précédemment notées en Inde et dans certains autres pays. Ces mutations de protéines de pointe semblent conférer au virus une capacité supplémentaire à pénétrer dans les cellules humaines.

Reste à savoir si elles augmentent ou réduisent sa virulence (provoquant une maladie grave). Des taux plus élevés d’analyse génomique des isolats issus de tests positifs sont nécessaires pour mieux estimer les identités et les caractéristiques de transmission des variants.

Des sonnettes d’alarme ont retenti alors que le nombre quotidien de cas, les taux de positivité des tests et les taux d’hospitalisation augmentent. Les taux de mortalité n’augmentent pas aussi vite, ce qui suggère que soit le virus est moins virulent maintenant, soit les méthodes de gestion des cas sont plus efficaces. Il est également possible que davantage de jeunes soient actuellement infectés, avec des manifestations moins graves que parmi les personnes âgées qui auraient pu représenter une proportion plus élevée de patients au cours de la première vague. Seules les données ventilées par âge et par sexe sur les cas, les admissions à l’hôpital et les décès fourniront de meilleures informations. La diffusion géographique est plus rapide que lors de la première vague, à la fois en raison des variantes et de moins de rigueur dans les méthodes de confinement.

Notre réponse doit être éclairée par les leçons que nous avons apprises au cours des 14 mois qui se sont écoulés depuis que le virus a atterri pour la première fois en Inde à la fin de janvier 2020. Elle doit également être façonnée par le contexte actuel. De manière générale, nous devons encadrer et mettre en œuvre efficacement notre stratégie dans quatre domaines: le confinement de la transmission; prise en charge des personnes infectées, vaccination de la population et protection des fonctions essentielles de la société. Celles-ci doivent se dérouler en tandem, ce qui nous oblige à puiser dans toutes nos réserves de résolution et de résilience. Cette résistance doit être maintenue au cours des six prochains mois sans proclamations prématurées de victoire et sans laisser de place au virus.

Pour un confinement efficace, nous devons prévenir les nouvelles infections et détecter rapidement les infections qui surviennent. Les mandats de santé publique concernant les masques, la distanciation physique, l’évitement des événements surpeuplés et les rassemblements de masse doivent être appliqués avec une volonté politique inébranlable et une compétence administrative implacable.

Les élections peuvent être menées avec une prospection locale au lieu de méga rassemblements, ainsi qu’une utilisation intelligente des médias de masse et sociaux. La démocratie indienne a prospéré même dans les premières décennies après notre indépendance, sans le razzmatazz des foules (dés) organisées. Si le «travail à domicile» est possible, la prière à domicile peut aussi être une pieuse offrande personnelle de dévotion, qui devrait sûrement plaire à une divinité omnisciente. Les gens doivent être mobilisés et motivés pour se protéger eux-mêmes, leurs familles et les autres aussi, par le biais de messages via les médias de masse et plus près des réseaux communautaires d’origine. Le rôle des organisations de la société civile, largement ignoré dans la réponse passée, doit être considérablement renforcé.

La détection des cas ne peut pas dépendre uniquement des tests de détection virale, dont nous savons maintenant qu’ils comportent de nombreux faux négatifs (en particulier dans les tests antigéniques rapides) et certains faux positifs (attribués à des résidus d’acide nucléique de «virus morts»). Les symptômes évocateurs de Covid-19 (une longue liste désormais) devraient également être utilisés pour la détection précoce des cas par les équipes de soins de santé primaires se rendant à domicile et aussi pour promouvoir la sensibilisation afin de stimuler l’isolement volontaire et l’auto-référence pour le dépistage. Les cas cliniquement suspectés doivent isoler et utiliser des masques à domicile, même s’ils sont testés négatifs. Répéter les tests, au cours de la maladie, réduit le taux de faux négatifs. L’analyse génomique d’une fraction importante (environ 5% ou plus) de tous les échantillons de test positifs aidera à identifier et à suivre la propagation des variantes. Cependant, le pilier de la défense contre toute souche de virus reste la combinaison de masques, de distanciation physique et d’éviter les foules. Les tests seuls ne seront d’aucune utilité si nous n’adoptons pas la recherche des contacts et d’autres mesures de santé publique. Les États-Unis ont mené les tests par habitant, mais ont échoué dans la recherche des contacts, l’isolement et le masquage, ce qui a entraîné une tragédie de santé publique qui continue de choquer le monde. Bien qu’il soit généralement avancé que la recherche des contacts n’est plus utile lorsque la transmission communautaire est établie, chaque nouvelle variante doit être suivie et freinée par une recherche, des tests et un isolement énergiques des contacts avant de devenir le prochain don du clan du virus.

Les soins cliniques des personnes infectées sont désormais mieux informés par la recherche, qui a montré les avantages des soins à domicile pour beaucoup et de la mise en position couchée, de l’oxygène, des stéroïdes et des anticoagulants pour les patients hospitalisés. La nécessité de mobiliser les hôpitaux publics et privés et de moderniser les hôpitaux de district a été reconnue lors de la première vague. Cela devrait réduire le temps de réponse lors de la flambée actuelle.

La vaccination doit s’accélérer et se répandre dans tout le pays. Nous devons viser à vacciner toutes les personnes de plus de 35 ans et les autres personnes atteintes de maladies associées d’ici le 15 août de cette année. Même si de plus en plus de vaccins obtiennent une approbation réglementaire, nous devons former et engager davantage de vaccinateurs et amener le secteur privé à offrir un soutien plus solide au secteur public à travers le pays. La confiance dans les vaccins doit être encouragée au niveau communautaire, en renforçant la confiance dans les avis de santé publique et en éliminant les idées fausses par le biais des réseaux locaux.

Le test cette fois ne sera pas seulement de relever le défi du virus grâce à une réponse stratégique de santé publique intelligente, forte et soutenue, mais aussi de s’assurer que les vulnérabilités de nos structures économiques et sociales ne sont pas exacerbées. Les moyens de subsistance et les opportunités éducatives doivent être protégés. Les verrouillages et le laxisme ne peuvent pas devenir une balançoire perpétuelle de notre société. Nous devons prendre un engagement déterminé et discipliné dans un combat de longue haleine et ne pas considérer chaque escarmouche gagnée comme la fin de la bataille. C’est la variante dont nous avons besoin pour notre stratégie si nous devons surmonter les variantes que le virus nous lance.

L’auteur, cardiologue et épidémiologiste, est président de la Public Health Foundation of India (PHFI)

Les opinions sont personnelles

