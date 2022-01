Covid-19 : Comment est calculée la durée de conservation d’un vaccin ?

La durée de conservation établit la date de péremption d’un lot, c’est-à-dire la date après laquelle la dose, bien que fonctionnant de manière sous-optimale, n’augmentera pas l’immunité.

Le Centre a récemment publié une clarification suite à des inquiétudes selon lesquelles les enfants recevaient des vaccins Covaxin « périmés ». Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré que les allégations étaient trompeuses et basées sur des informations incomplètes, ajoutant que la durée de conservation de Covaxin avait été prolongée à la suite d’un examen réglementaire. Covaxin est le seul vaccin contre le Covid-19 approuvé pour les enfants de 15 à 18 ans.

DURÉE DE CONSERVATION D’UN VACCIN

Récemment, des inquiétudes ont été soulevées après que des adolescents aient reçu du Covaxin de Bharat Biotech, qui devait expirer en novembre. Le ministère de la Santé de l’Union a toutefois précisé que l’Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO) avait prolongé la durée de conservation des vaccins à la suite d’une analyse et d’un examen approfondis des données d’études de stabilité fournies par les fabricants. Dans le même ordre d’idées l’année dernière, le ministère de la Santé de Trinité-et-Tobago a prolongé la durée de conservation du vaccin Pfizer/BioNtech de six à neuf mois.

TESTS DE STABILITÉ

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la stabilité d’un vaccin est déterminée par sa capacité à conserver ses propriétés physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques dans des limites spécifiées tout au long de sa durée de vie. Les tests de stabilité déterminent les conditions de stockage et la durée de conservation d’un vaccin après avoir contrôlé sa stabilité lors de sa commercialisation. Ces tests sont menés pour accompagner les changements de fabrication en démontrant la comparabilité du vaccin fabriqué par différents procédés.

CALCUL DE LA DURÉE DE CONSERVATION

La durée de conservation est calculée en stockant le vaccin à différentes températures pendant différentes durées, puis en testant son efficacité. La durée de conservation établit la date de péremption d’un lot, c’est-à-dire la date après laquelle la dose, bien que fonctionnant de manière sous-optimale, n’augmentera pas l’immunité. Les dates d’expiration affectent la puissance d’un vaccin, pas sa sécurité. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que toute prolongation de la durée de conservation ne s’appliquerait qu’aux vaccins non encore étiquetés et distribués.

SITUATION EN INDE

Les fabricants doivent soumettre des données au CDSCO pour montrer que leurs vaccins restent stables pendant de plus longues périodes. Le régulateur prolonge la période d’expiration s’il est satisfait des données. En février dernier, le CDSCO a prolongé de 9 à 12 mois la durée de conservation du Covishield, produit par Serum Institute of India. La durée de conservation de Covaxin a été prolongée en octobre.

