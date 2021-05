Covid-19: Comment faire face à vos problèmes de finances personnelles en ces temps incertains?

Pour gérer leurs finances pendant des périodes aussi incertaines, il faut suivre les éléments les plus élémentaires de la planification financière.

Les verrouillages imposés pour contenir la flambée de l’infection à Covid-19 ont provoqué des perturbations économiques généralisées en raison de la fermeture ou de la suspension des activités commerciales de nombreuses organisations – des petites et moyennes entreprises (MPME) aux grandes entreprises. En conséquence, de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés financières après une perte d’emploi ou une réduction de salaire – dans certains cas, l’arrêt du paiement de l’intégralité du salaire.

Pour gérer leurs finances pendant des périodes aussi incertaines, il faut suivre les éléments les plus élémentaires de la planification financière.

Fonds d’urgence

La première étape pour faire face à une telle situation consiste à constituer un fonds d’urgence. Il convient de conserver les montants suffisants nécessaires pendant au moins six mois sous forme liquide – espèces, dépôt bancaire d’épargne, dépôt fixe cassable (FD), fonds liquide / à court terme, etc.

«Alors que la nation est aux prises avec la deuxième vague de Covid-19, de nombreuses personnes sont à nouveau inquiètes pour leurs finances personnelles. Afin de se préparer à de telles circonstances sans précédent, il est important de maintenir un fonds d’urgence pouvant couvrir au moins trois à six mois de produits de première nécessité tels que la nourriture, le loyer et les factures mensuelles de services publics », a déclaré Raghuvir Gakhar, PDG de PC Financial. .

Couverture d’assurance

L’assurance est l’instrument le plus important qui offre une couverture financière contre des éventualités imprévues. Les individus devraient souscrire une assurance-vie pour assurer la protection des membres de leur famille financièrement dépendants, ainsi qu’une assurance maladie pour protéger leur épargne en cas d’énorme charge financière pendant l’hospitalisation.

«La crise sanitaire actuelle a également mis en évidence le besoin d’une assurance maladie et vie de qualité offrant une large couverture», a déclaré Gakhar.

Pointage de crédit

En cas d’absence de fonds d’urgence et / ou de couverture d’assurance adéquats, une personne peut avoir besoin de contracter un prêt. Pour obtenir un prêt à un taux d’intérêt inférieur, il faut maintenir une bonne cote de crédit. Pour cela, le remboursement en temps opportun des prêts existants et des frais de carte de crédit, etc. doit être effectué. Outre le prêt, on peut également opter pour une ligne de crédit pour assurer une disponibilité rapide de l’argent à crédit jusqu’à la limite fixée.

Vous êtes confronté à un resserrement des fonds après la perte d’un emploi? Voici comment débloquer votre compte bancaire inactif

“Afin d’avoir des liquidités en espèces, il est également conseillé de maintenir une bonne cote de crédit car, en cas de besoin de liquidités, cela vous aidera à accéder à des prêts pré-approuvés”, a déclaré Gakhar.

Prêts à long terme

Le régime actuel de faible taux d’intérêt peut vous inciter à acheter des actifs à long terme tels que des voitures, des climatiseurs, etc. à crédit, ainsi que des actifs immobiliers tels que des biens. Cependant, souscrire un prêt à long terme crée une obligation de dépenser les revenus futurs pour rembourser le prêt. En cas de perte de revenus due à certaines urgences comme la pandémie de Covid, cela aggrave les difficultés financières. Il vaut donc mieux éviter les achats inutiles à crédit pour réduire les charges financières futures.

«Une autre préoccupation est l’achat d’actifs immobiliers en raison des faibles taux d’intérêt. La décision devrait être prise après avoir examiné les impacts à court et à long terme de la pandémie. Enfin, il est essentiel de maintenir un ratio dette / revenu sain et de ne pas faire des folies sur le potentiel de revenus futurs », a déclaré Gakhar.

