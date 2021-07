COVID-19 : Comment la fintech aide les entreprises à survivre dans un contexte de changement des priorités des consommateurs

Avec COVID-19 qui balaie le monde, il y a un changement de paradigme dans les priorités des clients et la fourniture de services commerciaux.

Par Mona Singh, co-fondatrice, India Accelerator

La Fintech a parcouru un long chemin dans l’automatisation et la transformation de la prestation de services financiers. Le secteur a remeublé d’autres secteurs d’activité avec l’adoption de méthodes numériques qui aident les organisations à se positionner de manière stratégique sur le marché. Compte tenu du rythme auquel la révolution numérique se déroule, le marché des fintech continue de se développer rapidement, même dans le sillage de la pandémie de COVID-19. Selon les estimations, le marché indien de la fintech était évalué à environ 1 92 016 crores de roupies en 2019, ce qui devrait atteindre 6 20 741 crores de roupies d’ici 2025 à un TCAC de 22,7%.

Avec la pandémie de COVID-19 qui pèse sur la santé humaine et financière du pays, la croissance du secteur n’est pas clairement visible tant que la deuxième vague de la pandémie n’est pas complètement terminée. Il a secoué la nation avec son impact exacerbé et le marché devrait être confronté à de graves défis en termes de finances pendant la reprise. Compte tenu des diverses opportunités que la pandémie a présentées, il y aura de nouvelles voies d’innovation pour les entreprises de technologie financière qui conduiront finalement à la croissance globale des entreprises.

Les opportunités qui stimulent la croissance de la fintech

Avec COVID-19 qui balaie le monde, il y a un changement de paradigme dans les priorités des clients et la fourniture de services commerciaux. Cela a conduit à un besoin accru de transformation numérique dans tous les secteurs. Par exemple, les annonces de verrouillage et la distanciation sociale ont entraîné une croissance considérable des services financiers numériques soutenue par la croissance du commerce électronique. Cela créera plus d’espace pour que les entreprises fintech innovent et génèrent des solutions transformatrices pour les clients. D’autre part, les entreprises profiteront de l’opportunité d’investir dans des applications mobiles, des magasins de commerce électronique et d’autres méthodes pour une expérience client améliorée.

Ces dernières années, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives déployées au niveau national pour centraliser les modes de paiement numériques. L’un des plus grands changeurs de jeu tels que l’interface de paiement unifié (UPI) et la Reserve Bank of India pour réguler le paysage des paiements numériques en Inde ont poussé les secteurs commerciaux vers l’avancement. Parmi toutes les autres formes, UPI est reconnu comme la méthode la plus pratique dans laquelle les entreprises investissent. Comme les clients peuvent effectuer des paiements sans frais, de nombreuses organisations commerciales ont intégré la méthode de paiement UPI à travers les canaux, ce qui permet aux clients d’envoyer ou de recevoir des paiements sans tracas. . En outre, de telles initiatives aident le pays à progresser vers l’objectif d’inclusion financière et à continuer à faire avancer les secteurs des entreprises.

En outre, la culture naissante des startups en Inde amène des investissements dans le secteur des technologies financières. Selon un rapport, l’Inde a connu l’investissement le plus élevé dans le segment des technologies financières avec 33 transactions évaluées à 647,5 millions de dollars par rapport à la Chine à 284,9 millions de dollars au cours du trimestre se terminant en juin 2020. Une main-d’œuvre technologiquement solide et l’intégration de technologies de pointe dans les services financiers ont accéléré les efforts. des entrepreneurs en démarrage de fintech. De plus, l’utilisation de la technologie pour la flexibilité et les avantages des clients dans l’utilisation des services financiers numériques ont aidé les entreprises à ajuster leurs modèles commerciaux, accompagnées d’une portée client sans précédent.

Efforts pour permettre la reprise et la croissance des entreprises

La préoccupation la plus immédiate dans l’environnement commercial actuel est de gérer les incertitudes de la pandémie. Les entreprises Fintech présentent plusieurs avantages qui aident les entreprises à se préparer à la création de valeur et à se positionner avec résilience sur le marché. De plus, l’intégration de technologies de la nouvelle ère telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la blockchain, l’IoT et l’analyse de données dans le monde financier offre de l’agilité aux entreprises et offre rapidement des expériences transformatrices.

Compte tenu des normes strictes de distanciation sociale, l’utilisation par les clients des canaux en ligne et mobiles s’accélère à un rythme rapide. Cela obligera les entreprises de technologie financière à repenser leurs modèles commerciaux une fois la deuxième vague de la pandémie terminée. Tout en tirant parti des actifs existants et en saisissant de nouvelles opportunités de marché, les sociétés de technologie financière bénéficieront à l’entreprise avec le bon contexte de transactions.

Avec la transition des entreprises vers la numérisation, les sociétés de technologie financière tireront parti de l’opportunité de créer de nouvelles alliances avec des services non technologiques et non numérisés. De vastes partenariats B2B et B2C avec des organisations appartenant à la banque, à la logistique, au commerce électronique et aux NBFC devraient créer de nouvelles perspectives commerciales.

Et après?

Avec les incertitudes récentes qui prévalent dans le pays, chaque secteur d’activité est entré dans une zone à haut risque. De même, le secteur de la fintech n’est pas non plus totalement à l’abri de l’impact du virus qui nécessitera une priorisation des initiatives et divers moyens innovants pour se remettre rapidement du ralentissement du marché et revenir aux phases de génération de bénéfices.

