Covid-19 : Comment le Karnataka envisage-t-il de dépister 1,5 crore d’enfants avant la troisième vague ?

Le Karnataka testera divers paramètres de santé des enfants de plus de 1,5 crore de l’État avant une probable troisième vague de Covid-19. Le ministre de la Santé et de l’Éducation médicale, K. Sudhakar, a déclaré que le ministre en chef Basavaraj Bommai lancerait l’initiative Arogya Nandana d’ici une semaine.

Avec plus de 1,5 crore d’enfants testés, cela les aiderait à identifier ceux qui présentent des comorbidités et une faible immunité. L’État renforcera leur immunité avec des aliments et des suppléments nutritifs et surveillera constamment leur santé, a déclaré Sudhakar.

Comment les enfants seront dépistés

Alors que les Anganwadis sont fermés, le gouvernement a conçu un micro-plan incluant des enseignants Anganwadi et des travailleurs accrédités pour la santé sociale (ASHA). Ils ont rassemblé des données sur les enfants jusqu’à 18 ans dans chaque village. Le médecin du centre de santé primaire concerné, ainsi qu’une équipe mobile du Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK), décideront ensuite d’un lieu et d’une date pour chaque village pour l’activité de dépistage.

Comment les enfants ou les parents seront informés

Une fois la date et le lieu finalisés, les représentants du gouvernement diffuseront l’information par le biais de danguras, d’annonces publiques et de haut-parleurs dans les lieux religieux.

Les paramètres de santé à enregistrer

Le directeur adjoint de la RBSK, le Dr Veena V, a déclaré que le dépistage couvrirait les naissances défectueuses, les maladies, les déficiences et les déformations ou les retards de développement.

L’information sensibilisera le gouvernement à certaines carences chez les enfants, telles que la malnutrition aiguë sévère et la malnutrition aiguë modérée. Les personnes immunodéprimées et immunodéficientes seront classées pour garder une trace des enfants présentant des comorbidités. Cela sera ensuite utilisé pour surveiller leur santé, en particulier une fois que la troisième vague de Covid-19 aura culminé, a déclaré le Dr Veena.

Le plan d’action

Le gouvernement formera une équipe roulante composée de deux médecins, d’un ophtalmologiste, d’un pharmacien, d’un assistant pour le dépistage oculaire, d’un médecin PHC, d’un doctorant MBBS en stage rural, d’un pédiatre postdoctoral et d’un infirmier au niveau du village/du quartier. .

Alors que l’équipe vérifiera chaque paramètre de santé, elle commencera également des traitements mineurs dans les camps de dépistage et prescrira des médicaments en conséquence. Les parents des enfants présentant des comorbidités seraient également vaccinés en priorité.

Le ministère du Développement de la femme et de l’enfant distribuera des suppléments nutritionnels à ceux qui en ont besoin. Le Dr Veena a déclaré que les ambulances Nagu Magu, généralement utilisées pour ramener les mères et les nouveau-nés postnatals des établissements de santé, seraient utilisées pour les enfants qui sont référés à un établissement supérieur. D’autre part, l’administration du district organisera le transport si davantage d’enfants doivent être transférés dans un autre centre.

Des tests Covid pour tous les enfants ?

Seuls les enfants symptomatiques subiront des tests Covid-19 par test rapide d’antigène ou RT-PCR. Dans le cas où un enfant est sujet au diabète ou à des conditions similaires, la glycémie sera testée.

Les données

Le gouvernement veut préparer une base de données sur la santé des enfants à travers Arogya Nandana. Alors que les tests au milieu de Covid-19 encourageront les parents d’enfants présentant des comorbidités à déplacer leurs services vers des établissements de santé en cas de suspicion d’infection, d’autres seront sensibilisés à la vaccination et à la surveillance de la santé de l’enfant à la maison.

Le Dr Veena a déclaré que les administrations de district et de santé utiliseraient les informations pour augmenter les retraits afin d’assurer une distribution de médicaments sans tracas. Cela accélérerait le processus de réponse en cas de troisième vague de Covid-19.

