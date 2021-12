Covid-19 : Comment le médicament antiviral oral de Pfizer, Paxlovid, arrivera-t-il en Inde ?

Les géants indiens Sun Pharmaceutical Industries, Optimus Pharma et Dr Reddy’s Laboratories explorent la possibilité de fabriquer la pilule, suggèrent des rapports.

Mercredi, Pfizer a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food & Drug Administration des États-Unis pour Paxlovid, son traitement antiviral Covid-19. Le traitement peut être utilisé aussi bien chez les adultes à haut risque que chez les patients pédiatriques de plus de 12 ans et pesant au moins 40 kg. Le développement devrait conduire plusieurs fabricants indiens à commencer la production générique de la pilule antivirale.

Qu’est-ce que Paxlovid ?

Le PF-07321332, le candidat au traitement antiviral Covid-19 de Pfizer, est administré en association avec une faible dose de Ritonavir, un médicament anti-VIH.

Mercredi, le géant pharmaceutique américain a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence sur la base de données cliniques qui ont montré qu’il réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 89 % dans les trois jours suivant l’apparition des symptômes et de 88 % dans les cinq jours suivant l’apparition par rapport au groupe placebo. .

De manière significative, l’Agence européenne des médicaments a publié un avis selon lequel Paxlovid pourrait traiter les adultes atteints de Covid-19 qui n’avaient pas besoin d’un apport supplémentaire d’oxygène et qui présentaient un risque accru de développer une maladie grave.

Entreprises indiennes fabriquant le médicament de Pfizer

Plusieurs fabricants indiens de médicaments élaborent des plans pour fabriquer la version générique de Paxlovid. Les géants pharmaceutiques indiens Sun Pharmaceutical Industries, Optimus Pharma et Dr Reddy’s Laboratories explorent la possibilité de fabriquer la pilule, suggèrent des rapports.

Le processus de fabrication du Paxlovid générique

Pfizer a annoncé le 16 novembre un accord avec le Medicines Patent Pool, une organisation de santé publique, soutenue par les Nations Unies. Dans le cadre de cet accord, elle a signé un accord de licence volontaire pour Paxlovid. L’accord facilitera la production et la distribution du candidat au traitement antiviral oral en accordant des sous-licences à des fabricants de génériques qualifiés.

Pfizer s’attend à ce que Paxlovid atteigne 95 pays dans le cadre de l’accord, couvrant environ 53% de la population mondiale. Cela inclura les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure et quelques pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure tels que l’Inde.

L’entreprise ne percevra aucune redevance sur les ventes dans les pays à faible revenu. Pfizer renoncera en outre aux redevances sur les ventes dans les pays couverts par l’accord tandis que Covid-19 reste une urgence de santé publique de portée internationale, selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé.

Les fabricants indiens devront signer un accord dans le cadre de cet accord pour fabriquer une version générique de Paxlovid.

Essais cliniques par des fabricants de médicaments indiens

Les fabricants indiens de médicaments génériques seront invités à mener des essais de phase III tardifs sur des participants indiens. Les essais seront probablement similaires aux essais cliniques Molnupiravir, le médicament antiviral Covid-19 de Merck.

Cipla, les laboratoires du Dr Reddy, Sun Pharmaceutical Industries, Emcure Pharmaceuticals et Torrent Pharmaceuticals ont annoncé qu’ils collaboraient à l’essai du Molnupiravir pour le traitement du Covid-19 léger en ambulatoire.

