Covid-19 : comment les établissements d’enseignement de Delhi assureront le retour des étudiants

Lundi, la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a publié un ensemble de directives à adopter par les écoles, les centres de coaching et les collèges avant leur réouverture proposée à partir du 1er septembre pour prévenir les infections à Covid-19.

Les directives suivent largement les recommandations de son sous-comité qui suggéraient que la réouverture des établissements d’enseignement, qui sont fermés depuis le 9 avril à la suite du déclenchement de la deuxième vague meurtrière de Covid-19, soit autorisée à rouvrir par phases. En conséquence, le DDMA a permis aux étudiants des classes IX à XII, aux collèges, aux centres de coaching et aux instituts de formation de revenir pour un apprentissage hors ligne. Il faudra un appel à la reprise de l’apprentissage hors ligne pour les élèves des classes inférieures après avoir évalué l’impact de la première phase de réouverture.

Les élèves qui fréquentent les cours physiques auront besoin de la permission de leurs parents ou tuteurs, tandis que ceux qui ne sont pas à l’aise avec la fréquentation des écoles seront autorisés à continuer l’apprentissage en ligne.

Changements attendus

Alors que les cours physiques redémarrent à l’ombre de la pandémie; les étudiants subissent plusieurs changements à leur retour. Ils devront subir un balayage thermique, se désinfecter avec des désinfectants pour les mains et être vérifiés pour les masques faciaux aux portes d’entrée avant d’être autorisés à entrer.

Tous les étudiants qui présentent des symptômes de Covid-19 tels que toux, fièvre, fatigue, maux de tête, essoufflement, perte de goût ou d’odorat, maux de gorge, courbatures, nausées, écoulement nasal et diarrhée seront emmenés dans une salle de quarantaine et le cas signalés aux chefs d’établissement.

Les parents ont également été priés de ne pas envoyer à l’école les enfants qui présentent des symptômes de Covid-19. Il a été demandé aux écoles de mettre en place des lavabos en nombre suffisant pour se laver fréquemment les mains.

Assurer la distanciation sociale

Étant donné que chaque classe n’accueillera que 50 pour cent d’élèves, les directions d’école devront garder à l’esprit la capacité et la limite d’occupation lors de l’établissement des horaires.

Les places seront alternées, tandis que les horaires des cours seront échelonnés. L’horaire des pauses déjeuner sera également échelonné pour éviter la surpopulation. Étant donné que les étudiants retireront leurs masques en mangeant, il a été suggéré d’organiser les pauses déjeuner dans des espaces ouverts.

Les écoles ont été invitées à ouvrir plus d’une porte d’entrée/sortie pour les élèves et les membres du personnel. Il y aura également un écart d’une heure au moins entre deux quarts de travail et les locaux seront désinfectés régulièrement.

Les étudiants seront également invités à ne pas partager de livres, de copies, d’articles de papeterie et de déjeuner.

Vaccination

La DDMA a demandé aux directeurs d’écoles, de collèges et d’autres instituts d’assurer en priorité la vaccination de tous les membres du personnel enseignant et non enseignant.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a déclaré qu’environ 98% des enseignants des écoles publiques de Delhi ont reçu au moins une dose de vaccin.

Vaccination et campagne de rationnement dans les écoles

Les campagnes de secours et de vaccination du gouvernement dans les écoles désignées se poursuivront également.

Cependant, les directives DDMA suggèrent de séparer la zone de l’école utilisée à ces fins de la zone utilisée pour l’activité académique.

L’administration du district concerné bouclera les zones respectives, qui auront des portes séparées et des volontaires de la protection civile pour éviter que les étudiants ne se mêlent aux étrangers.

Autobus scolaires

Selon les directives de la DDMA, tous les bus, camionnettes, etc. utilisés pour transporter les étudiants et les membres du personnel doivent être régulièrement désinfectés, tandis que les directeurs d’écoles/instituts veilleront à ce que le personnel de transport éligible soit vacciné.

À l’heure actuelle, les bus publics de Delhi fonctionnent à pleine capacité. Les taxis sont autorisés à transporter un maximum de deux passagers, tandis que les maxi taxis qui sont généralement utilisés comme fourgons scolaires peuvent transporter cinq occupants au maximum.

