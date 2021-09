Covid-19 : Comment les nouvelles règles de voyage du Royaume-Uni affectent les voyageurs en provenance d’Inde

in

À partir du 4 octobre, le Royaume-Uni n’aura qu’une seule liste de pays – rouge. (Déposer)

Les règles de voyage Covid-19 mises à jour du Royaume-Uni placent les Indiens inoculés avec Covishield dans la catégorie « non vaccinés ». Alors que le pays a assoupli les réglementations pour ceux qui reçoivent deux doses du jab Oxford-AstraZeneca, la même version fabriquée en Inde Serum Institute of India a été exclue de la liste.

Règles de voyage au Royaume-Uni maintenant

Le système actuel en place au Royaume-Uni désigne les pays comme « rouge », « vert » et « ambre ». Si une personne a séjourné dans un pays de la « liste rouge » au cours des 10 jours précédant son arrivée au Royaume-Uni, elle doit subir une quarantaine institutionnelle de 10 jours ; passer un test Covid-19 au plus tard le deuxième jour ou après le huitième jour de quarantaine. Même les personnes qui ont terminé la vaccination sont tenues de suivre les règles. Les violations des règles de quarantaine entraînent une amende de 10 000 £, tandis qu’arriver dans le pays sans test négatif peut entraîner une amende de 5 000 £.

À l’heure actuelle, l’Inde est dans la « liste orange ». Selon les règles de voyage en vigueur, si une personne s’est rendue dans un pays de la «liste orange» dans les 10 jours précédant son arrivée en Angleterre, elle doit subir un test Covid-19 dans un délai maximum de 72 heures avant de se rendre à Angleterre. Si un voyageur arrive en Angleterre sans un test Covid-19 négatif, il s’expose à une amende de 500 £. Après son arrivée, le visiteur devra passer un test Covid-19 le deuxième jour.

Le test pré-départ est également obligatoire pour les voyageurs entièrement vaccinés. Cependant, ils sont exemptés de quarantaine institutionnelle s’ils ont terminé le cycle complet d’un vaccin «autorisé» au Royaume-Uni. Les vaccins «autorisés» du pays comprennent deux doses du vaccin Moderna, Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca (la dose finale doit être administrée au moins 14 jours avant l’arrivée), ou une dose du vaccin Johnson & Johnson.

Si les voyageurs arrivant des pays de la liste orange ne sont pas complètement vaccinés avec un vaccin autorisé, ils doivent subir une quarantaine à domicile ou là où ils séjournent ; passer un test Covid-19 au plus tard le deuxième jour. Ils devront ensuite subir un autre test à compter du huitième jour. Si un voyageur est positif, tout le ménage doit subir une quarantaine de 10 jours. Si les échantillons d’un voyageur présentent une «variante préoccupante», tous leurs contacts seraient invités à se soumettre à un test.

Les voyageurs en provenance des pays de la « liste verte » devront passer un test Covid-19 trois jours avant leur arrivée en Angleterre et réserver un test le deuxième jour après leur arrivée. Le Royaume-Uni exempte de quarantaine les voyageurs des pays de la liste verte, à moins qu’ils ne soient positifs le deuxième jour.

Les nouvelles règles

À partir du 4 octobre, le Royaume-Uni n’aura qu’une seule liste de pays – rouge. Pour les voyages en provenance de pays non inscrits sur la liste rouge, les règles varieront en fonction du statut vaccinal du voyageur.

Voyageurs de l’Inde

Le Royaume-Uni reconnaît le cours complet des vaccins Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Janssen ou Moderna des organismes de santé publique concernés à Antigua-et-Barbuda, en Australie, à Bahreïn, à la Barbade, au Canada, à Brunei, en Israël, en Dominique, au Koweït, au Japon, en Nouvelle-Zélande Zélande, Malaisie, Arabie saoudite, Qatar, Corée du Sud, Singapour ou Taïwan. Il permet même de mélanger deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca et Moderna.

Bien que l’Inde utilise principalement Covishield pour la vaccination, une version du vaccin Oxford/AstraZeneca, il a été retiré de la liste.

Exclusion Covishield

L’exclusion de Covishield, le même vaccin développé par Oxford/AstraZeneca, signifie que les Indiens inoculés avec le vaccin devraient subir un test de pré-vol dans les 72 heures avant de se rendre en Angleterre ; payer pour deux autres tests en Angleterre; et passer 10 jours en quarantaine à domicile.

Les voyageurs indiens peuvent mettre fin à la quarantaine avant 10 heures s’ils peuvent accumuler de l’argent pour un test privé via le programme britannique de «test pour libérer».

Et ensuite

Des sources gouvernementales ont déclaré à The Indian Express qu’elles recouraient au principe de réciprocité. Une «note verbale» indiquant que les citoyens britanniques devraient également subir une quarantaine de 10 jours à leur arrivée a déjà été envoyée à l’ambassade du Royaume-Uni.

