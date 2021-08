COVID-19 : Comment les vaccins sont-ils distribués dans les pays qui ont besoin de freiner les épidémies de coronavirus ?

in

L’OMS demande aux pays riches de donner de plus en plus de doses aux pays pauvres en urgence

Distribution du vaccin COVID-19 : À l’heure actuelle, les vaccins semblent être la seule solution contre la pandémie généralisée de coronavirus, et pour mettre fin à la pandémie, il est important que les vaccins atteignent toutes les régions du monde. En conséquence, de nombreux groupes s’efforcent de garantir que même les pays pauvres, et pas seulement les pays développés et riches, reçoivent les doses de vaccin nécessaires pour vacciner leurs populations. Ces groupes manquent cependant largement de fournir la quantité de doses nécessaires pour freiner les flambées de la pandémie, selon un rapport d’AP.

L’initiative COVAX est l’un des efforts déployés pour fournir des vaccins aux pays dans le besoin. Le groupe dépend des dons des pays riches ainsi que du financement privé, mais il a raté ses propres objectifs de distribution en raison du manque de fournitures de vaccins car il n’avait pas réussi à obtenir les doses au début. COVAX a jusqu’à présent distribué 207 millions (ou 20,7 crore) de doses dans 138 pays du monde. Pour mettre cela en perspective, les États-Unis à eux seuls ont été témoins d’une distribution de plus de 417 millions ou 41,7 crore de doses dans le pays selon les données du CDC.

Le groupe avait été créé en 2020 lui-même dans le but d’assurer une distribution équitable du vaccin aux pays qui ne seraient autrement pas en mesure de s’approvisionner, et il est dirigé par plusieurs agences de santé, dont l’agence de santé mondiale Organisation mondiale de la santé (OMS). Comme le groupe lui-même ne dispose pas de suffisamment de doses achetées, il est désormais dépendant des doses qui lui sont données par les nations riches. Cependant, il ne serait pas en mesure de fournir la plupart des doses conformément au calendrier promis cette année, a ajouté le rapport.

Un autre obstacle pour COVAX est la logistique. Le groupe demande aux pays de montrer comment ils prévoyaient d’utiliser les doses et de vacciner les groupes prioritaires comme les travailleurs de la santé et les personnes âgées. Cependant, les nations qui ont désespérément besoin de doses n’ont pas été en mesure de démontrer leur capacité à mettre en œuvre de tels plans ni d’avoir accès aux ressources qui les faciliteraient.

Outre COVAX, d’autres groupes ont également travaillé vers la fin. L’Union africaine a annoncé en juillet qu’elle avait obtenu 400 millions (40 crore) de doses de vaccin de Johnson & Johnson à distribuer dans 45 pays d’Afrique, tandis que les États-Unis, la Russie ainsi que la Chine ont fait don de millions de doses entre les pays de avoir besoin. En dehors de cela, les pays du G-7 – France, Canada, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Italie et Allemagne – ont annoncé en juin qu’ils feraient don d’un milliard ou 100 crores de doses de vaccin aux pays dans le besoin.

Même ainsi, c’est bien moins que les 11 milliards de doses nécessaires pour arrêter la propagation du virus, selon l’OMS.

En conséquence, l’OMS a demandé aux pays riches de donner de plus en plus de doses aux pays pauvres de manière urgente, et a arrêté les plans de vaccination des enfants et l’administration de rappels afin de résoudre ce problème.

