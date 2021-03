Covid-19: comment l’Inde s’est comportée pendant le verrouillage

Enfin, certains secteurs en plein essor ont protégé l’emploi – des services essentiels tels que les épiceries, les banques, les guichets automatiques, les stations-service et les médicaments en vente libre.

Par Ruchira Boss, Devesh Roy, Sunil Saroj et Mamata Pradhan

Peut-être même plus qu’une crise de santé publique, Covid-19 est une crise économique qui se manifeste le plus gravement sur le marché du travail. Face à la pandémie, la structure du marché du travail caractérise l’extrême vulnérabilité des travailleurs en Inde. Avec Covid-19 et les verrouillages qui en résultent, il y a eu un discours significatif sur l’emploi, bien que souvent sans données pertinentes et représentatives.

Le rapport trimestriel publié récemment sur l’Enquête périodique sur la population active (PLFS), avril-juin 2020, offre l’occasion de revoir les questions d’emploi liées à Covid-19.

En comparant une année sur l’autre (en glissement annuel) 2020 avec 2019, et en glissement trimestriel (qoq) d’ici 2020, une image plus fidèle des effets du marché du travail se dégage. Cet article met en évidence les 10 résultats distinctifs sur l’impact du Covid-19 sur le marché du travail urbain.

1. Le travail occasionnel et le micro-entrepreneuriat axé sur la détresse ont dominé l’emploi, avec une part de 75%. Avec moins de 10% de travailleurs ayant la sécurité sociale ou un contrat de travail, un nombre écrasant des 380 millions de travailleurs ont été gravement exposés.

2. Dans un sens comparatif, Covid-19 est probablement le plus grand choc sur le marché du travail à court et moyen terme que l’Inde ait jamais connu. Le taux de chômage a été poussé plus haut que les épisodes de démonétisation et la période de hoquet de l’introduction de la TPS (voir graphiques). C’était prévu; Covid-19, un choc corrélé, a touché tous les secteurs avec des effets à la fois sur l’offre et la demande. Les deux autres étaient comparativement spécifiques au secteur / à l’industrie et les ajustements ont fonctionné grâce au repositionnement de l’activité, du calendrier ou du mode de paiement et à un certain apprentissage.

3. Le taux de chômage a été de 8,3% pour les hommes et de 11,3% pour les femmes au deuxième trimestre 2018-2019. Il a grimpé à 20,8% pour les hommes et 21,2% pour les femmes en 2020. Ainsi, il a été globalement égal, avec une augmentation légèrement plus faible pour les femmes, mais avec un taux de participation à la population active (LFPR) nettement plus faible à 21%. Cela contraste quelque peu avec l’expérience mondiale de la plupart des récessions, où l’emploi masculin est comparativement affecté (plus grande composante cyclique – construction, transport), tandis que les femmes occupent comparativement des emplois stables tels que les services et le gouvernement. Pendant le verrouillage, les endroits où le taux de chômage des femmes a dépassé les hommes sont le Madhya Pradesh, le Bengale occidental, le Karnataka, le Gujarat et le Jharkhand.

4. La variation de la rigueur des verrouillages (représentée par le nombre de cas de maladie) explique approximativement les différences d’emploi. La question est la suivante: la queue (taux de chômage) a-t-elle agité le chien (nombre de cas de maladie) ou le chien a-t-il remué la queue? En comparant le trimestre d’avril à juin 2019 avec le même en 2020, dans le Maharashtra, le Tamil Nadu et New Delhi (nombre élevé de cas de maladie), le taux de chômage urbain a été multiplié par quatre pour les hommes et deux fois pour les femmes. Les fortes augmentations étaient également dues au fait qu’un tiers des travailleurs étaient engagés dans des professions vulnérables à Covid-19 (identifiées par l’Organisation internationale du travail et dans les professions principales).

5. Comme on pouvait s’y attendre, les effets variaient entre les États donateurs et bénéficiaires de migrants (le nombre de cas de maladie étant généralement élevé dans les groupes industriels et urbains). Ces États ont également le plus haut taux d’emploi de main-d’œuvre occasionnelle, ce qui implique une forte exposition aux chocs de la main-d’œuvre. Le PLFS montre que la constriction de l’offre de main-d’œuvre l’emportait sur la contraction de la demande dans les États à forte charge de cas de maladie.

6. Le verrouillage a eu un impact disproportionné sur les salariés journaliers et les principales professions comme les vendeurs ambulants et les chauffeurs de taxi et d’automobile. Notamment, même les emplois salariés dans un emploi relativement formel ont été touchés. À la fin de la période de verrouillage, le secteur informel s’est redressé relativement rapidement. De même, un virage vers le travail indépendant s’est produit, c’est-à-dire peut-être provoqué par la détresse (CMIE). Le nombre de comptes de la Caisse de prévoyance des salariés (FPE) clôturés en avril-décembre 2020 a augmenté de 6,5% par rapport à l’année précédente.

Le secteur manufacturier a probablement été le plus durement touché par le choc de l’offre de main-d’œuvre, reflété en partie par une forte réduction de la production industrielle au deuxième trimestre de 2020. Sur le plan sectoriel, les pires effets sur l’emploi ont été dans les mines, la fabrication, l’électricité et les biens de consommation durables secteurs.

8. Au-delà du taux de chômage, de longs verrouillages ont également affecté le LFPR par secteur. Ce n’est qu’au Rajasthan et au Madhya Pradesh que les travailleurs sont passés des services à l’industrie pendant la période avril-juin 2020 par rapport à avril-juin 2019. Dans le Maharashtra, le Jharkhand, l’Uttarakhand, le Kerala et l’Andhra Pradesh, les travailleurs sont passés du secteur manufacturier au secteur des services en avril-juin. 2020 par rapport à avril-juin 2019.

9. Le chômage a été le plus touché (plus de 15 points de pourcentage) dans les zones où la part de l’emploi dans les services est comparativement élevée, comme le Karnataka, le Maharashtra et l’Andhra Pradesh (69% de la part de l’emploi dans les services). Le Rajasthan, avec une forte dépendance au tourisme, a connu une baisse de l’emploi masculin dans le secteur des services. L’autre État du tourisme, Uttarakhand, a vu augmenter en glissement annuel (12% pour les hommes) dans le secteur des services, probablement en raison d’un tourisme religieux relativement non affecté. Le Jharkhand a connu l’une des plus fortes augmentations du taux de chômage avec 40% de la main-d’œuvre engagée dans les industries de la construction, du commerce de détail, des transports et de la fabrication.

10. Enfin, certains secteurs en plein essor ont protégé l’emploi – des services essentiels tels que les épiceries, les banques, les distributeurs automatiques de billets, les stations-service et les médicaments en vente libre.

Les auteurs font partie de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Les opinions sont personnelles

