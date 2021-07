Covid-19 : Comprendre les mutations et les variants Delta

Plus il y a de personnes infectées par le virus, plus il y a de risques de mutations aléatoires.

Par Rajneesh Bhandari

La pandémie a ajouté des mots comme « protéine de pointe, variante delta, mutation, etc. » à notre vocabulaire domestique, et maintenant nous avons une nouvelle phrase, “Delta plus”, à l’horizon.

Une mutation est un changement dans la séquence du génome d’un organisme. Les mutations peuvent résulter d’« erreurs de copie » génétiques commises lors de la réplication de l’organisme, d’une exposition à des rayonnements ionisants, d’une exposition à certains produits chimiques, etc. Les mutations provoquent de nouvelles variations dans une espèce, et des mutations cumulatives peuvent même conduire à la création de nouvelles espèces. Par exemple, des animaux ressemblant à des chimpanzés ont évolué pour devenir des humains en raison d’une série de mutations sur des millions d’années. Les mutations émergent purement par hasard et peuvent être souhaitables ou indésirables pour l’organisme. Une mutation qui aide l’organisme à mieux s’adapter à l’environnement est transmise à la génération suivante, et les organismes présentant des mutations indésirables ont une chance réduite de survivre. Charles Darwin a qualifié ce processus de « sélection naturelle » dans son ouvrage novateur « Sur l’origine des espèces » au XIXe siècle.

Les nouvelles maladies infectieuses apparaissent principalement à la suite de mutations fortuites de génomes de virus/bactéries. Ces mutations permettent au virus de passer des animaux aux humains, de vaincre le système immunitaire humain ou même de devenir résistant aux antibiotiques. Les taux de mutation élevés des virus, associés à des temps de réplication courts et à un grand nombre, permettent aux virus d’évoluer rapidement et de s’adapter à l’environnement hôte. Il est intéressant de comprendre que le virus n’envisage pas de muter pour échapper à un vaccin ou à un médicament ou devenir plus contagieux. Au lieu de cela, les mutations sont des erreurs de copie aléatoires qui se produisent par hasard. Les mutations aléatoires qui permettent à un virus de mieux survivre sont transmises à la génération suivante lorsque le virus se multiplie. Beaucoup de ces mutations sont insignifiantes et n’ont pas d’impact sur la vitesse de propagation ou la gravité de l’infection. Certaines mutations pourraient même rendre le virus moins infectieux.

Le virus de la grippe est un excellent exemple de la façon dont les virus changent, faisant échapper le virus à l’immunité naturelle ou à l’immunité induite par le vaccin. Notre système immunitaire utilise des protéines de surface (comme la « protéine de pointe ») du virus pour reconnaître le virus et construire des anticorps contre le virus. Les mutations génétiques des virus grippaux peuvent altérer leurs protéines de surface, faisant apparaître la surface d’un virus muté différente de celle du virus d’origine. Lorsque cela se produit, l’immunité du corps contre les infections grippales précédentes ne fonctionne plus contre les nouvelles souches. Une personne devient alors vulnérable aux nouveaux virus de la grippe mutés. Les anciens vaccins ne confèrent pas non plus d’immunité. C’est pourquoi les vaccins contre la grippe doivent être mis à jour chaque année pour suivre l’évolution du virus de la grippe.

Le virus Covid mute relativement lentement par rapport aux autres virus à ARN. Cela est dû à sa capacité à « relire » les copies d’ARN nouvellement créées de lui-même. Cette fonction de « relecture » ​​n’existe pas dans la plupart des autres virus à ARN, y compris la grippe. Par conséquent, si le virus Covid continue de muter à un taux de mutation relativement lent, les vaccins seront efficaces plus longtemps.

Les vaccins Pfizer et Moderna ont utilisé une nouvelle technologie d’ARNm qui ne nécessite pas de virus affaibli ou mort pour le vaccin. La technologie de l’ARNm n’a besoin que de la séquence génétique (code) du coronavirus pour fabriquer le vaccin ; aucun virus vivant ne doit être cultivé et cultivé en laboratoire. Cette nouvelle technologie revient à écrire une mise à niveau logicielle au lieu de rechercher un nouveau matériel à chaque fois. La plate-forme technologique d’ARNm peut changer et peaufiner les vaccins pour s’adapter aux nouvelles variantes plus rapidement que les vaccins conventionnels. De même, le vaccin à ADN Zydus Cadila, qui n’a pas encore été lancé, pourra facilement mettre à niveau le vaccin pour les nouvelles variantes qui émergeront à l’avenir.

La variante Delta était principalement responsable de la deuxième vague d’infections à coronavirus et a été identifiée pour la première fois en Inde. Elle est maintenant devenue la variété dominante au Royaume-Uni et dans de nombreuses autres parties du monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la variante Delta comme une variante préoccupante (COV) en raison de sa transmissibilité considérablement plus élevée.

Une étude menée par Public Health England (PHE) a révélé que les vaccins Pfizer et AstraZeneca (Covishield) n’offraient qu’une protection de 33 % contre la variante Delta après la première dose. Deux semaines après la deuxième dose, le vaccin Pfizer était efficace à 88 % contre la variante Delta, et le vaccin AstraZeneca était efficace à 60 % contre la variante. Les nouveaux cas quotidiens augmentent au Royaume-Uni, principalement dans la population plus jeune non vaccinée et partiellement vaccinée.

Une nouvelle variante, Delta Plus, a récemment été identifiée. Les experts estiment que Delta Plus ne semble pas plus contagieux que Delta. Il est trop tôt pour dire si cette mutation supplémentaire dans la variante delta augmente la mortalité ou réduit l’efficacité du vaccin.

Plus il y a de personnes infectées par le virus, plus il y a de risques de mutations aléatoires. Il existe un risque que l’une de ces mutations aléatoires se révèle être une « mutation d’échappement », qui permet au virus de passer outre les anticorps naturels présents en raison d’infections passées et de vaccins existants. Ainsi, plus nous effectuons la vaccination universelle rapidement, plus nous pouvons diminuer les chances d’« échapper à la mutation ». C’est comme avoir une « quinte flush royale » au poker. Bien que la probabilité d’obtenir une « quinte flush royale » soit extrêmement faible, mais si des millions de personnes jouent au poker en ligne, une personne au hasard peut obtenir une « quinte flush royale » chaque jour quelque part sur Internet.

(L’auteur est le leader d’opinion du fondateur de NeuroEquilibrium & Healthcare. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

