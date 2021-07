Covid-19 : consultez les règles de quarantaine pour les voyageurs nationaux et internationaux au Gujarat

Les voyageurs à Vadodara sans rapport RT-PCR négatif devront rester isolés à domicile jusqu’à l’arrivée de leurs rapports. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le Gujarat continuera à effectuer des tests RT-PCR à Ahmedabad et Surat pour tous les voyageurs en provenance d’Europe, du Royaume-Uni et du Moyen-Orient. Les voyageurs arrivant du Brésil, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni devront purger une période de quarantaine à domicile d’une semaine même s’ils sont négatifs. Ils seront à nouveau testés au bout d’une semaine et libérés de quarantaine uniquement en cas de retour d’un test négatif. Les aéroports de ces deux villes continueront d’utiliser des scanners thermiques pour tous les voyageurs internationaux entrants.

Pendant ce temps, les voyageurs nationaux arrivant à Surat devront passer sept jours de quarantaine à domicile, tandis que leur santé et leur bien-être seront surveillés pendant 14 jours. Les voyageurs à Vadodara sans rapport RT-PCR négatif devront rester isolés à domicile jusqu’à l’arrivée de leurs rapports. Les autres aéroports, notamment Ahmedabad, Bhavnagar, Bhuj, Jamnagar, Porbandar, Kanlda, Rajkot, Vadodara et Surat, continueront la pratique du contrôle thermique de tous les passagers nationaux.

De plus, les visiteurs du Maharashtra à Kandla devront emporter avec eux un rapport de test RT-PCR négatif qui n’a pas été effectué plus de 72 heures avant le voyage. Les autorités aéroportuaires offriront un test à ceux qui ne portent pas de rapport négatif moyennant des frais. Le Gujarat a été l’un des États qui ont fait les frais de la deuxième vague de Covid-19. La situation s’est considérablement améliorée depuis lors avec seulement 689 cas actifs. Au total, le Gujarat a un nombre total de cas de plus de 8 lakh et a enregistré 10 074 décès dus au virus.

Mercredi, le Maharashtra a suivi l’Odisha, le Pendjab et le Rajasthan pour supprimer la nécessité d’un rapport de test RT-PCR négatif pour ceux qui se rendent dans l’État. Cependant, cela ne s’applique qu’aux voyageurs qui ont reçu les deux doses du vaccin et ils devront être munis d’une preuve documentaire de la vaccination.

