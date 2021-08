Covid-19 : couvre-feu nocturne à l’échelle de l’État imposé au Karnataka, vérifiez ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

in

Entouré par le Kerala au sud et le Maharashtra au nord, le gouvernement de l’État a également décidé de prendre des mesures spéciales pour les districts qui partagent leur frontière avec les deux États les plus touchés par le Covid-19.

Compte tenu de la propagation croissante du coronavirus dans l’État, le gouvernement du Karnataka a annoncé un couvre-feu nocturne de 21 heures du soir à 5 heures du matin. Dans une autre décision importante, le gouvernement a également décidé d’imposer un couvre-feu le week-end dans l’État à partir de 21 heures le vendredi et se terminant à 5 heures du matin le lundi. Pour l’instant, le gouvernement a déclaré que la mesure de couvre-feu du week-end avait été prise pour une période limitée entre le 6 et le 15 août, a rapporté l’Indian Express. Les deux décisions ont été prises vendredi par le nouveau ministre en chef de l’État, Basavaraj Bommai, alors qu’il faisait le point sur la situation de Covid-19 dans l’État.

Dans une autre mesure connexe, la police de la capitale de l’État a prolongé le couvre-feu nocturne à Bengaluru jusqu’au 16 août. De plus, la police de la ville a également eu recours à l’article 144 (1) du Code de procédure pénale qui interdit le rassemblement de personnes à lieu public. Les mesures prises par la police de la capitale visent à contenir la propagation du coronavirus, en particulier à l’approche de la fête de l’indépendance le 15 août.

Selon le rapport d'Indian Express, le gouvernement de l'État a imposé un couvre-feu complet le week-end dans huit districts de l'État, à savoir Belagavi, Bidar, Vijayapura, Kalaburagi, Dakshina Kannada, Kodagu, Mysuru et Chamarajanagar.

Prenant connaissance de l’ordre de couvre-feu nocturne dans l’État, le métro de Bengaluru Namma a également révisé ses horaires et le dernier train des gares terminales partira à 20 heures au lieu de 21 heures plus tôt jusqu’au 16 août.

