Covid-19 : Covovax meilleur rappel pour les personnes vaccinées avec Covishield, selon un virologue

Parmi les vaccins contre le COVID-19 approuvés en Inde, Covovax serait un meilleur rappel pour ceux qui ont reçu des injections de Covishield qu’une autre dose du même vaccin, selon les données disponibles actuellement, a déclaré le virologue noté Dr Shahid Jameel.

Jameel, l’ancien chef du groupe consultatif des consortiums indiens de génomique du SRAS-COV-2 (INSACOG), a déclaré qu’il n’y avait pas de données pour les autres combinaisons de vaccins pour le moment.

« Les données disponibles à l’heure actuelle suggèrent que parmi les vaccins approuvés en Inde, Covovax serait un meilleur rappel chez les personnes vaccinées par Covishield qu’une autre dose de Covishield », a-t-il déclaré à PTI.

Les responsables ont cependant déclaré que la « dose de précaution » sera une troisième dose du même vaccin qu’une personne a pris.

Covovax a été développé par le fabricant américain de vaccins Novavax Inc. qui avait annoncé un accord de licence avec le Serum Institute of India (SII) pour le développement et la commercialisation de NVX-CoV2373, son candidat vaccin COVID-19, dans les régions basses et moyennes. pays à revenu et en Inde.

L’autorité centrale du médicament, CDSCO, a approuvé Covovax lundi.

L’Inde se prépare à faire face à une éventuelle troisième vague de pandémie de coronavirus alors que la variante Omicron du virus, qui serait beaucoup plus infectieuse que les autres souches de COVID-19, a fait surface.

Le pays a enregistré jusqu’à présent 781 cas d’Omicron dans 21 États et territoires de l’Union. Parmi les patients, 241 se sont rétablis ou ont migré, selon le ministère de la Santé de l’Union.

Dans une interview accordée au portail d’information « The Wire », le virologue réputé Gagandeep Kang a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune donnée en Inde concernant le vaccin à utiliser pour la troisième dose.

Cependant, elle a cité une étude britannique qui a évalué la réponse immunitaire générée chez les personnes qui ont déjà reçu deux doses du vaccin AstraZeneca (Covishield) soit par une dose de rappel du même vaccin, soit par l’un des vaccins Novavax (connu en Inde sous le nom de Covovax). .

L’étude a révélé qu’une troisième dose de Covishield augmentait le rapport de moyenne géométrique (GMR) de 3,25, tandis qu’une dose de rappel de Covovax augmentait la même chose de huit fois et celle d’un vaccin à ARNm l’avait fait 24 fois, a-t-elle déclaré.

