Le portail CoWIN, obligatoire pour les Indiens pour s’inscrire aux vaccins, a rencontré une pléthore de problèmes après son lancement plus tôt cette année. (.)

Le portail CoWIN a commencé à afficher un badge « partiellement vacciné » ou « entièrement vacciné » à côté du nom d’une personne lorsqu’elle se connecte. Le badge apparaîtra sur le profil CoWIN après la connexion avec le numéro de téléphone et l’OTP.

En tweetant sur la nouvelle fonctionnalité sur le portail, le PDG de l’Autorité nationale de la santé, le Dr RS Sharma, a indiqué que les utilisateurs pourraient également télécharger le badge et le partager avec leurs amis et les membres de leur famille sur les réseaux sociaux et les informer de leur statut vaccinal tout en les encourageant à prendre le vaccin.

Le portail de vaccination de l’Inde devient également complètement open source. Le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé cette décision lors du Conclave mondial CoWIN en juillet. Cette décision permettrait à tout pays nécessitant le logiciel pour son propre programme de vaccination d’utiliser la plate-forme.

L’outil de la plateforme CoWIN suit le statut vaccinal des citoyens en temps réel et aide à mieux gérer les ressources.

Téléchargez maintenant le badge entièrement / partiellement vacciné de CoWIN (https://t.co/Bt1DbmK6XH) et partagez-le avec vos amis sur toutes vos plateformes sociales ! Encouragez votre famille et vos amis à vous suivre vous et #FightCovid. Mon statut de vaccination – https://t.co/qpDd44vh5I#PublicHealth pic.twitter.com/q0uOk7ykKC – Dr RS Sharma (@rssharma3) 20 novembre 2021

Il met en œuvre une solution informatique basée sur le cloud, tout en automatisant la catégorisation et la réservation des créneaux pour les deux doses de vaccin. Cela signifie que les utilisateurs réservant un créneau pour leur première dose ne verront que les options de première dose, tandis que ceux réservant leur deuxième dose ne verront que les résultats de la deuxième dose. La plate-forme informera également les utilisateurs qui reçoivent leur première injection du moment où ils peuvent prendre la deuxième dose, ce qui permet des intervalles de temps suffisants.

Les problèmes se sont avérés être une pierre d'achoppement pour beaucoup et ont suscité des critiques. De nombreuses start-ups, groupes de bénévoles et militants ont dû intervenir pour aider les citoyens, la plupart n'ayant aucune culture numérique, à s'inscrire.

Le jour où CoWIN a commencé à accepter les inscriptions pour tous les adultes, le site Web a planté. Moins d’une heure après l’ouverture des inscriptions, le gouvernement a dû corriger un « problème mineur ».

