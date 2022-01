COVID-19: DDMA devrait envisager plus de restrictions lors de la réunion de mardi

Delhi a ajouté 4 099 nouveaux cas de COVID-19 avec un taux de positivité atteignant 6,46% au cours des dernières 24 heures, selon le bulletin de santé du gouvernement de la ville lundi.



Au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus dans la capitale nationale, la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) devrait envisager davantage de restrictions – pour arrêter la propagation de l’infection – lors de sa réunion prévue mardi, ont indiqué des sources officielles.

La DDMA lors de sa dernière réunion du 29 décembre avait décidé que les restrictions liées au Covid imposées à Delhi dans le cadre de l' »alerte jaune » se poursuivraient compte tenu du faible nombre d’hospitalisations.

Cependant, conformément au plan d’action de réponse graduée (GRAP), Delhi a atteint le stade des restrictions de niveau 4 (alerte rouge) qui stipule la fermeture de la plupart des activités et un couvre-feu total. L’« alerte rouge », selon GRAP, entre en vigueur après que le taux de positivité reste supérieur à 5 pour cent pendant deux jours consécutifs.

« Lors de la dernière réunion de la DDMA, il a été décidé d’examiner la situation émergente et d’examiner si des restrictions supplémentaires conformément au GRAP étaient nécessaires. La réunion de mardi discutera de la nécessité de faire quelque chose de plus pour contrôler la propagation d’Omicron », a déclaré lundi une source officielle.

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré lundi que les cas de COVID augmentaient rapidement mais que la situation était sous contrôle car les gens ne tombaient pas gravement malades pour nécessiter une hospitalisation.

S’exprimant lors de la session en cours de l’Assemblée, le ministre a déclaré qu’aucun des patients infectés par Omicron dans les hôpitaux de Delhi n’avait jusqu’à présent eu besoin d’oxygène. Il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de paniquer et a appelé à respecter la distanciation sociale et à porter des masques faciaux.

Jain a également déclaré que Delhi est le premier État à ordonner la fermeture des écoles et à imposer des restrictions aux rassemblements pour empêcher la propagation du coronavirus, tandis que « les autres États n’ont imposé qu’un couvre-feu nocturne ».

Sous l’alerte jaune, le gouvernement a également fermé des cinémas et des gymnases et des magasins d’articles non essentiels ouvrent sur une base impair-pair, tandis que le nombre de places assises dans les métros et les bus urbains a été réduit à 50 %.

« Nous mettrons en œuvre plus de restrictions si le taux d’occupation des lits augmente », a ajouté le ministre.

Il a déclaré que, selon les rapports de séquençage du génome des 30 et 31 décembre, environ 81% des cas sur 187 se sont avérés être infectés par Omicron.

Le gouvernement de Delhi avait imposé l’alerte jaune dans la ville le 28 décembre, après que le taux de positivité ait franchi la barre des 0,5%.

