COVID-19: De nouveaux cas voient un déclin dans l’Uttar Pradesh, le taux de positivité reste élevé

Cependant, comme le chiffre des cas quotidiens de COVID apporte un soulagement à l’administration publique dans une certaine mesure, le taux de positivité, c’est-à-dire le taux d’infection, atteignait toujours 18% les 26 et 27 avril, ajoute le rapport.

Au milieu de la deuxième vague de pandémie de COVID-19 dans le pays, l’Inde a enregistré vendredi 3 86 452 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 1,87,62,976. Selon le ministère de la Santé de l’Union, le total des cas actifs dans le pays a franchi la barre des 31 lakh.

Le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, Delhi, le Karnataka, le Kerala, le Chhattisgarh, le Bengale occidental, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et le Rajasthan sont les dix principaux États qui représentent 73,05% des nouveaux cas signalés en une journée.

Selon The Indian Express, les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 dans l’Uttar Pradesh ont enregistré une forte baisse. Le rapport indique en outre que le nombre de tests quotidiens a également été réduit.

Le rapport a en outre ajouté que plus de 2,29 échantillons de lakh testés le 25 avril sont tombés à environ 1,84 lakh en avril, dans un intervalle de deux jours – entraînant une baisse du nombre de nouveaux cas de plus de 38000 le 24 avril 2021 à 30 000 le 28 avril 2021. Cela montre une baisse d’environ 8 000 cas.

Jeudi, l’État a enregistré le plus grand nombre de décès en une seule journée. Au total, 298 personnes ont perdu la vie à cause du virus mortel, portant le bilan total à 12000.

La capitale de l’État, Lucknow, a connu le plus grand nombre de nouveaux cas et de décès. 4 126 personnes ont été testées positives au coronavirus tandis que 37 décès ont été signalés en 24 heures.

Si nous regardons les nouveaux cas de COVID-19 dans l’État – Lucknow est suivi de Kanpur (1896 cas), Varanasi (1598 cas), Gautam Budh Nagar (1478 cas), Allahabad (984 cas), Meerut (965 cas) et , Ghaziabad (898 cas).

Pendant ce temps, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a testé COVID négatif. Adityanath s’était isolé le 13 avril après que certains de ses fonctionnaires aient été testés positifs pour la maladie mortelle. Adityanath a été testé positif le 14 avril.

Jeudi, le ministère de l’Intérieur a émis une directive à tous les États pour qu’ils respectent strictement les mesures de confinement fixées par le ministère de la Santé ce mois-ci jusqu’au 31 mai 2021.

