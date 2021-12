Covid-19: de nouvelles bordures pourraient être imposées après examen de la situation, déclare le Bengal CM Mamata Banerjee

Banerjee, lors d’une réunion d’examen administratif à l’île de Sagar, a demandé aux responsables concernés d’examiner la situation globale de la pandémie dans l’État.

Mercredi, le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a fait allusion au rétablissement des restrictions de Covid dans l’État au milieu de la menace d’une éventuelle troisième vague de la pandémie qui se profile, notamment la fermeture d’établissements d’enseignement et l’identification de zones de confinement.

Banerjee, lors d’une réunion d’examen administratif à l’île de Sagar, a demandé aux responsables concernés d’examiner la situation globale de la pandémie dans l’État.

« Les cas de COVID-19 sont en augmentation ; il y a aussi quelques infections à omicron. Un examen de la situation s’impose donc. Si les chiffres continuent d’augmenter, nous pourrions envisager de fermer des écoles et des collèges », a-t-elle déclaré.

Le CM, qui s’est rendu sur l’île pour faire le point sur les dispositions prises pour la mela annuelle de Gangasagar, a déclaré qu’une décision concernant les vols internationaux et les services de train locaux sera également prise après l’examen de la situation des coronavirus au Bengale.

« Certains cas d’omicron sont détectés parmi les rapatriés qui arrivent ici sur des vols internationaux… Évaluez et prenez une décision sur le mouvement des vols internationaux », a déclaré Banerjee au secrétaire en chef HK Dwivedi et au secrétaire à la Santé NS Nigam lors de la réunion.

Elle a demandé aux responsables de mener une enquête de quartier à quartier et de répondre à un appel sur la réintroduction des zones de confinement dans la métropole.

Les bureaux pourraient être invités à fonctionner avec une présence de 50% des employés, si nécessaire, a déclaré le ministre en chef. « Après le 3 janvier, nous déciderons des protocoles Covid. » Il est peu probable que la circulation des trains locaux soit affectée pour le moment.

« Réduisez le nombre de trains locaux si nécessaire, mais ce service ne sera pas arrêté pour l’instant car de nombreux moyens de subsistance en dépendent », a déclaré Banerjee. Elle a exhorté les gens à adhérer aux protocoles Covid et à ne pas paniquer en raison du nombre croissant de cas d’omicron, car la variante était « moins grave en termes de décès que la variante delta ».

Demandant aux responsables de garder un œil sur le programme de vaccination des enfants âgés de 15 à 19 ans à compter du 3 janvier, Banerjee s’est demandé pourquoi le Centre tenait à commencer les doses de rappel alors que de nombreux bénéficiaires n’avaient pas encore reçu la deuxième dose.

« Ils doivent d’abord finir de donner la deuxième dose, puis penser aux injections de rappel… En fait, on me dit que les vaccins ne fonctionnent pas pour la variante omicron », a-t-elle ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.