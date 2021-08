Covid-19: de nouvelles études montrent une efficacité du vaccin en déclin alors que le CDC recommande un appel à des injections de rappel

in

La protection contre le SRAS-CoV-2 offerte par les vaccins de Pfizer et Moderna diminue avec le temps, selon trois nouvelles études des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, suscitant un débat parmi les experts de la santé sur la nécessité d’administrer des injections de rappel. Malgré cela, les vaccins sont largement efficaces contre les hospitalisations, selon les études.

Importance des études

Les études font suite à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis autorisant des injections de rappel pour les receveurs de greffe et les personnes dont le système immunitaire est affaibli dans le but de les protéger contre les variantes de Covid-19.

La FDA américaine a déclaré que ceux qui avaient reçu des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna étaient éligibles pour une troisième dose. Bien qu’il n’y ait pas de mise à jour sur les personnes qui ont reçu le vaccin à dose unique de Johnson et Johnson, il est probable qu’elles auront également besoin de rappels.

L’Allemagne, Israël et la France ont déjà planifié l’administration des injections de rappel.

L’Organisation mondiale de la santé, quant à elle, a imposé un moratoire sur les injections de rappel plus tôt ce mois-ci, invoquant la disparité des vaccinations dans les pays à revenu faible et élevé. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait précédemment souligné que les pays qui avaient déjà utilisé une partie importante de l’approvisionnement mondial en vaccins ne pouvaient pas en utiliser davantage.

Résultat des études

Une étude, menée entre le 3 mai et le 25 juillet, a révélé que l’efficacité globale des vaccins dans tous les groupes d’âge adultes à New York est tombée à 79,8% contre 91,7% malgré un taux relativement stable (entre 91,9% et 95,3%) efficacité globale ajustée en fonction de l’âge contre les hospitalisations.

L’étude a été menée au cours d’une circulation élevée de la variante Delta du virus, ce qui pourrait être une raison de l’efficacité réduite des vaccins.

Selon une autre étude qui a été menée en mars-juillet, il a été constaté que parmi 1 129 personnes ayant reçu les deux doses de l’un des vaccins à ARNm, il n’y avait pas eu de baisse d’efficacité contre les hospitalisations après six mois. Il a constaté que l’efficacité était de 86 pour cent deux à 12 semaines après l’inoculation et de 84 pour cent après 13 à 24 semaines. L’efficacité a été soutenue parmi les groupes à risque d’infection grave par le Covid-19.

Une autre étude de mars-mai parmi les résidents des maisons de soins infirmiers a révélé que deux doses de vaccins à ARNm étaient efficaces à 74,7%. Cette étude a révélé que l’efficacité a diminué à 53,1 pour cent entre juin et juillet, lorsque la variante Delta était prédominante. L’étude a indiqué qu’une troisième dose pourrait être envisagée pour les résidents des établissements de soins de longue durée et des maisons de soins infirmiers afin d’optimiser la réponse immunitaire protectrice.

Éligibilité au tir de rappel

Une troisième dose a été recommandée pour les personnes modérément ou gravement immunodéprimées, considérées comme plus à risque de maladie grave et prolongée.

En effet, les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent ne pas développer la même immunité après deux doses par rapport à celles qui ne sont pas immunodéprimées. Pour l’instant, les personnes immunodéprimées sont éligibles pour une troisième dose au moins 28 jours après la seconde.

