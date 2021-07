COVID-19 : décrypter l’efficacité décroissante du vaccin de Pfizer

in

Israël prévoit maintenant de mener une étude détaillée sur les personnes vaccinées pour tenter d’évaluer l’efficacité du vaccin. (Photo avec l’aimable autorisation de : Indian Express)

Les données du ministère israélien de la Santé publiées récemment ont montré que l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech contre COVID-19 avait montré une baisse significative ces dernières semaines. L’efficacité de deux injections dans la prévention de l’infection symptomatique s’est avérée n’être que de 64% contre 94% plus tôt cette année. Cependant, le vaccin reste efficace à 93% pour arrêter l’hospitalisation, bien que légèrement inférieur à 97% auparavant.

Les nouvelles données font suite à une recherche de l’Université hébraïque, qui a révélé que le vaccin était efficace à 70 % contre la variante dominante Delta, qui serait responsable de plus de 90 % des cas récents en Israël. Le pays a déjà vacciné 57% de l’ensemble de sa population et levé les restrictions en juin.

Une étude publiée dans The Lancet le mois dernier avait révélé qu’une dose n’était efficace qu’à 32 % contre la variante Delta, contre 79 % contre la souche originale. Le niveau d’anticorps neutralisants générés même après deux doses était plus de cinq fois plus faible contre la variante Delta que contre la souche d’origine. D’autres études, dont une menée en juin par Public Health England, corroborent les conclusions selon lesquelles le vaccin Pfizer offrait un niveau élevé de protection contre l’hospitalisation, même contre la variante Delta.

Les données d’Israël sont basées uniquement sur des chiffres « préliminaires » qui ont été recueillis entre le 6 juin et début juillet. Ran Balicer, président du groupe d’experts national du pays sur le COVID-19, a déclaré qu’il était trop tôt pour évaluer avec précision l’efficacité du vaccin contre la variante Delta. Le porte-parole de Pfizer, Dervila Keane, aurait déclaré jusqu’à présent que leurs preuves suggéraient que le vaccin continuerait à protéger contre les variantes.

Israël prévoit maintenant de mener une étude détaillée sur les personnes vaccinées pour tenter d’évaluer l’efficacité du vaccin. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déjà déclaré que les gens pourraient avoir besoin d’une troisième injection dans les 12 mois suivant la seconde.

