COVID-19 : Delhi annonce un couvre-feu le week-end alors que les cas franchissent la barre des 5 000 ; le taux de positivité monte à 8,37%

Le gouvernement de Delhi a annoncé mardi un couvre-feu le week-end et le travail à domicile pour ses bureaux alors que la ville a enregistré 5 481 nouveaux cas de COVID-19, le nombre le plus élevé depuis le 16 mai, avec un taux de positivité de 8,37% et trois décès.

Le ministre de la Santé, Satyendar Jain, a toutefois affirmé qu’aucun verrouillage n’était imposé dans la capitale nationale.

S’adressant à Twitter, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a informé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et qu’il n’avait pas assisté à l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi présidée par le lieutenant-gouverneur Anil Baijal qui a pris les décisions sur les nouvelles bordures.

Citant l’augmentation du taux de positivité, le gouvernement de la ville a également ordonné à tous les hôpitaux privés et maisons de soins infirmiers de 50 lits ou plus de réserver au moins 40% de leur capacité totale en lits pour les patients atteints de coronavirus.

S’adressant à une conférence de presse en ligne, le vice-ministre en chef Manish Sisodia a déclaré que les bus et les métros fonctionneraient quotidiennement avec une capacité totale de sièges, car de longues files d’attente étaient observées aux arrêts de bus et aux gares qui pourraient devenir des « super épandeurs » une fois la capacité réduite de moitié.

Sisodia, qui est également le ministre nodal de la gestion du COVID-19, a déclaré que pendant les jours de semaine, les employés du gouvernement, à l’exception de ceux engagés dans les services essentiels, seront invités à travailler à domicile, tandis que les bureaux privés resteront ouverts avec une capacité de 50 %.

Pendant le couvre-feu du week-end qui entrera en vigueur à 22 heures le vendredi et sera en place jusqu’à 5 heures du matin le lundi pour faire face à une augmentation du COVID-19 provoquée par Omicron, tous les services essentiels seront autorisés dans la capitale nationale. La ville a enregistré mardi 382 cas d’omicron alors qu’il y avait 351 cas un jour plus tôt.

Parallèlement au couvre-feu du week-end, le couvre-feu nocturne continuera également d’être en place pendant les jours de semaine.

Selon les chiffres officiels, 5 481 cas enregistrés mardi étaient les plus élevés depuis le 16 mai, lorsque la capitale nationale avait enregistré 6 456 cas et 262 décès.

Les trois décès signalés mardi sont également les plus élevés depuis le 18 août, lorsque la capitale nationale a signalé 36 cas de coronavirus et quatre décès.

Alors que 531 patients COVID-19 sont actuellement admis dans les hôpitaux, 16 249 patients étaient à l’hôpital le 16 mai la semaine dernière lorsque la ville était au milieu d’un verrouillage avec plusieurs restrictions.

Lors du briefing en ligne de mardi, Sisodia a déclaré que sur la base des expériences jusqu’à présent, les experts estiment que la variante Omicron de COVID n’est pas fatale.

« Il y aura un couvre-feu les samedis et dimanches. Les gens sont priés de ne sortir que lorsque cela est absolument nécessaire. Le couvre-feu du week-end commencera du vendredi soir au lundi matin », a déclaré Sisodia.

Il a déclaré qu’il y avait également eu des assouplissements pour les services essentiels dans le passé et que les mêmes seront disponibles cette fois.

« Il y a eu des blocages auparavant, donc les gens ont une idée juste de ce qui est autorisé et de ce qui ne l’est pas », a déclaré le vice-ministre en chef.

Un e-pass sera délivré aux personnes engagées dans les services essentiels pendant le couvre-feu du week-end, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, Kejriwal, qui avait fait campagne pour le parti Aam Aadmi dans le Pendjab, l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand, liés aux sondages ces derniers jours, a tweeté qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

« J’ai été testé positif au COVID. Symptômes légers. Me suis isolé à la maison. Ceux qui sont entrés en contact avec moi au cours des derniers jours, veuillez vous isoler (vous-même) et vous faire tester », a déclaré le ministre en chef.

Selon des responsables, c’est la première fois que Kejriwal est testé positif au COVID-19.

Le 28 décembre, la DDMA avait déclaré une «alerte jaune» après que le taux de positivité ait franchi la barre des 0,5% et fermé des cinémas et des gymnases.

Les magasins vendant des articles non essentiels sur les marchés et les centres commerciaux continueront de fonctionner sur des bases impaires, car il n’y a eu aucun changement dans les restrictions imposées dans le cadre de l' »alerte jaune » la semaine dernière.

Interagissant avec des journalistes mardi, Jain a affirmé que la situation du coronavirus était « sous contrôle » et a demandé aux gens de suivre un comportement approprié pour aider à contenir la propagation de l’infection.

Interrogé sur la situation d’Omicron, a-t-il déclaré, les experts ont déclaré que le pic de cas de Covid à Delhi devrait être considéré en grande partie comme étant dû à la dernière variante.

Concernant les nouvelles restrictions, le ministre de la Santé a déclaré que le couvre-feu du week-end était imposé en raison de l’augmentation des cas de COVID, et a ajouté : « aucun verrouillage n’est imposé à Delhi. Les activités de construction se poursuivront également ».

Le gouvernement a déclaré que quatorze patients sont actuellement sous assistance respiratoire, tandis que 168 patients présentant des symptômes modérés sont sous assistance respiratoire. Au total, 308 patients sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers et sont sans oxygène.

Delhi a signalé 3 194 cas de COVID-19 avec un taux de positivité de 4,59% dimanche et 2 716 cas avec un taux de positivité de 3,6% samedi.

Vendredi et jeudi, 1 796 et 1 313 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 1,73 % et 2,44 % respectivement, selon les chiffres officiels.

Le gouvernement de Delhi a ordonné mardi à tous les hôpitaux privés et maisons de soins infirmiers de 50 lits ou plus de réserver au moins 40% de leur capacité totale en lits aux patients atteints de coronavirus.

L’ordonnance indiquait que le taux de positivité avait augmenté de façon exponentielle, passant de 2,44 % le 31 décembre 2021 à plus de 8 % mardi, que la transmissibilité de la variante Omicron est très élevée et que le nombre de cas positifs à l’Omicron dans la communauté augmente de façon exponentielle.

Un responsable a déclaré que, comme conseillé par les experts lors de la réunion DDMA mardi, le département de la santé avait été chargé d’intensifier la préparation relative aux infrastructures et aux ressources humaines en vue d’une éventuelle augmentation des cas de Covid dans les prochains jours.

