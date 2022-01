Covid-19 : Delhi enregistre 20 décès au cours des six premiers jours de janvier

Huit de ces décès ont été enregistrés le 5 janvier, au milieu d’une augmentation massive des cas de Covid, en grande partie due à la variante Omicron.

Vingt décès dus à l’infection au coronavirus ont été signalés à Delhi au cours des six premiers jours de janvier, selon les chiffres officiels.

Huit de ces décès ont été enregistrés le 5 janvier, au milieu d’une augmentation massive des cas de Covid, en grande partie due à la variante Omicron.

Selon le bulletin de santé publié jeudi, le nombre de morts dues à l’infection à coronavirus à Delhi s’élevait à 25 127.

Le nombre de décès au 31 décembre était de 25 107.

Jeudi, le nombre quotidien de cas était de 15 097 avec un taux de positivité de 15,34 % et six décès ont été enregistrés.

Delhi a signalé un décès par Covid chacun le 1er janvier, le 2 janvier et le 3 janvier ; trois le 4 janvier ; huit le 5 janvier; et six le 6 janvier, selon les chiffres du bureau.

Jeudi, le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, avait déclaré aux journalistes qu’aucun décès dû à la variante Omicron du coronavirus n’avait encore été confirmé dans la capitale nationale.

Et, alors que les cas augmentent de jour en jour, la situation dans la ville ne justifiait pas encore un verrouillage, avait-il déclaré.

L’énorme pic de nouveaux cas au cours des derniers jours ici est enregistré au milieu d’une augmentation significative des cas de la nouvelle variante Omicron du virus.

Ce pic d’une journée enregistré jeudi était le plus élevé depuis le 8 mai 2021, lorsque 17 364 cas ont été signalés avec un taux de positivité de 23,34 %. Pas moins de 332 décès ont également été enregistrés ce jour-là.

Pendant ce temps, les experts de la santé ont averti qu’en ce qui concerne la flambée des cas de coronavirus, « c’est une traînée de poudre en ce moment ».

« Cela devrait durer au moins plus de deux mois, et la fréquentation des patients dans notre hôpital a augmenté de façon phénoménale au cours des derniers jours. Étant donné que le nombre de cas a connu une augmentation massive, un plus grand nombre de décès est également signalé », a déclaré le Dr Suranjit Chatterjee, consultant senior aux hôpitaux Apollo ici.

Il a déclaré qu’au cours des deux derniers jours, il avait vu environ 35 patients Covid.

Chatterjee, qui a été infecté par le virus, a déclaré : « Toutes sortes de patients arrivent à l’hôpital, jeunes, vieux, enfants, doublement vaccinés, ceux qui ont eu Covid mais se sont rétablis puis se sont fait vacciner ; et même ceux qui ont reçu une dose de rappel à l’étranger sont positifs. C’est une traînée de poudre en ce moment.

Concernant l’augmentation du nombre de décès, il a déclaré que le gouvernement n’avait « pas rendu public » quelle variante du virus était présente chez les personnes décédées à cause de Covid au cours de la dernière semaine.

« Ainsi, tôt ou tard, le gouvernement pourrait partager plus d’informations sur ces décès survenus pendant la vague de prises de décisions pour lutter contre cette pandémie et donner également aux médecins traitants une fenêtre sur le comportement actuel de ce virus », a déclaré le médecin.

Jain avait également affirmé jeudi que Delhi était dans une position confortable en termes d’occupation des lits d’hôpital.

Le gouvernement de la ville a considérablement augmenté la capacité de test des coronavirus. Et, près de 98 500 tests Covid ont été effectués il y a un jour, a montré le bulletin sanitaire de jeudi.

L’augmentation d’une journée des infections à coronavirus a été enregistrée au-dessus d’un lakh après 214 jours, portant le total des cas de COVID-19 en Inde à 3 52 26 386, dont 3 007 cas d’Omicron signalés dans 27 États et territoires de l’Union, selon l’Union. Les données du ministère de la Santé ont été mises à jour vendredi.

Le Maharashtra a enregistré le nombre maximum de 876 cas Omicron, suivi de Delhi à 465, Karnataka 333, Rajasthan 291, Kerala 284 et Gujarat 204.

Au plus fort de la deuxième vague de la pandémie, 28 395 cas, le décompte le plus élevé jamais enregistré ici, et 277 décès ont été enregistrés à Delhi le 20 avril de l’année dernière, selon les chiffres officiels.

