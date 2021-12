COVID-19 : Delhi enregistre 331 cas, le nombre quotidien le plus élevé depuis le 9 juin ; Le taux de positivité bondit à 0,68 %

Le nombre de décès dus à l’infection à coronavirus à Delhi est passé à 25 106. Dimanche, Delhi a enregistré 290 cas avec un taux de positivité de 0,55% et un décès, selon les chiffres officiels. Samedi et vendredi, le nombre de cas quotidiens s’élevait à 249 et 180 cas respectivement.

Au milieu de la peur de la propagation de la variante Omicron, Delhi a enregistré samedi 331 nouveaux cas de coronavirus, la plus forte augmentation sur une journée depuis le 9 juin et un décès, tandis que le taux de positivité est monté à 0,68%, selon les données partagées par le service de santé de la ville.

Avec un nouveau décès signalé, le nombre de décès par coronavirus dans la capitale nationale au mois de décembre est passé à huit, le plus élevé des quatre derniers mois.

Le gouvernement de Delhi avait décidé dimanche de réimposer le couvre-feu nocturne de 23 heures à 5 heures du matin à partir de lundi compte tenu de l’augmentation des cas quotidiens et de l’augmentation significative du taux de positivité. Selon un plan d’action de réponse gradué, une alerte « jaune » entrera en vigueur, apportant un ensemble de restrictions.

Samedi et vendredi, le nombre quotidien de cas s’élevait respectivement à 249 et 180.

Lundi, il est passé à 331 cas avec un taux de positivité de 0,68%, selon le dernier bulletin sanitaire.

Cette augmentation est la plus élevée depuis le 9 juin, lorsque 337 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 0,46%, tandis que 36 décès ont également été enregistrés ce jour-là. Le 4 juin, le taux de positivité s’élevait à 0,68 %.

Le nombre de cas cumulés lundi s’élevait à 14 43683. Plus de 14,17 patients lakh se sont remis de l’infection.

Le pic de nouveaux cas au cours des derniers jours est enregistré au milieu d’un bond des cas de nouvelle variante Omicron du coronavirus ici.

L’Inde a connu la plus forte augmentation en une seule journée d’infections à Omicron avec 156 nouveaux cas, portant le total de ces cas à 578, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour lundi.

Ces 578 cas ont été détectés dans 19 États et territoires de l’Union, Delhi enregistrant le nombre maximal de 142 cas, suivi du Maharashtra à 141, du Kerala à 57, du Gujarat à 49, du Rajasthan à 43 et à Telangana 41.

Sept décès dus au COVID-19 ont été signalés ici en novembre de cette année, selon les données officielles. Delhi avait enregistré quatre décès de Covid en octobre et cinq en septembre.

Le bilan des décès dus à l’infection au coronavirus à Delhi lundi est passé à 25 106, selon le dernier bulletin sanitaire.

Un total de 48 589 tests – 46 549 tests RT-PCR et 2 040 tests antigéniques rapides – ont été effectués il y a un jour, a-t-il déclaré.

Le dernier bulletin émis par le département de la santé de Delhi n’a cependant pas précisé les variantes détectées en ce qui concerne le nombre de cas signalés, ni si le nombre de personnes testées positives incluait également celles qui viennent de l’étranger.

Le séquençage du génome prend 7 à 10 jours pour traiter un échantillon, avaient déclaré des responsables.

Alors que le nombre de cas de Covid a enregistré une augmentation ces derniers jours, sur les marchés et autres lieux publics, des violations liées aux masques et aux normes Covid ont été signalées.

Au milieu d’un bond des cas de la dernière variante à Delhi, les médecins avaient averti la semaine dernière que les gens devraient éviter tous les rassemblements et suivre les comportements appropriés à Covid, sinon la situation pandémique pourrait s’aggraver compte tenu de la nature hautement transmissible de cette variante du coronavirus.

Anticipant une augmentation des cas de Covid entraînés par la variante Omicron, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, avait déclaré la semaine dernière que son gouvernement s’était préparé à traiter un lakh de patients et à effectuer trois tests de lakh par jour et à garantir la disponibilité de suffisamment de main-d’œuvre, de médicaments et d’oxygène.

Le nombre de cas actifs est monté à 1 289 lundi, contre 1 103 dimanche, selon le bulletin.

Le nombre de personnes isolées à domicile s’élevait à 692 lundi alors qu’il était de 583 la veille, et le nombre de zones de confinement dans la ville s’élevait à 310, un bond significatif par rapport à 279 dimanche, selon le bulletin.

