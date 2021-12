Covid-19 : Delhi enregistre 496 cas, le plus haut depuis le 4 juin ; Le taux de positivité monte à 0,89%

Le 4 juin, Delhi a enregistré 523 nouveaux cas de COVID-19 et 50 décès, tandis que le taux de positivité s’élevait à 0,68%, selon les chiffres officiels.

La capitale nationale a signalé 496 nouveaux cas de COVID-19 en une journée, le plus élevé depuis le 4 juin, avec un taux de positivité atteignant 0,89% ainsi qu’un décès dû à l’infection, selon les données partagées par le département de la santé ici mardi. .

Delhi a enregistré lundi 331 nouveaux cas de COVID-19, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 9 juin et un décès tandis que le taux de positivité est monté à 0,68%, selon les données.

Mardi, le nombre de cas est passé à 496 tandis que le taux de positivité est passé à 0,89%. Le nombre de morts dues à l’infection au coronavirus à Delhi est passé à 25 107, a-t-il indiqué.

Le nombre cumulé de cas est passé à 14 44 179.

Dimanche, Delhi a enregistré 290 cas avec un taux de positivité de 0,55% et un décès, selon les chiffres officiels.

Samedi et vendredi, le nombre quotidien de cas était respectivement de 249 et 180.

