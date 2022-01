Covid-19 : Delhi enregistre 5 481 cas, le plus élevé depuis le 16 mai ; Taux de positivité 8,37 %

La capitale nationale avait enregistré 6 456 nouveaux cas de COVID-19 et 262 décès le 16 mai, tandis que le taux de positivité des cas s’élevait à 10,4%.

Delhi a signalé mardi 5 481 nouveaux cas de COVID-19, le nombre le plus élevé de ces cas depuis le 16 mai, avec un taux de positivité de 8,37%, et trois décès supplémentaires dus à la maladie virale, selon les données partagées par le service de santé de la ville.

La capitale nationale avait enregistré 6 456 nouveaux cas de COVID-19 et 262 décès le 16 mai, tandis que le taux de positivité des cas s’élevait à 10,4%.

Le taux de positivité de mardi est le plus élevé depuis le 17 mai, alors qu’il s’élevait à 8,42 %.

Selon les données officielles, 531 patients COVID-19 sont admis dans divers hôpitaux, dont 41 suspectés d’avoir contracté la maladie. Quatorze patients sont sous assistance respiratoire, tandis que 168 patients présentant des symptômes modérés sont sous assistance respiratoire.

Au total, 308 patients sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers et sont sans oxygène.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.