Covid-19 : Delhi enregistre 923 nouveaux cas, le plus haut depuis le 30 mai

Le 30 mai, Delhi avait enregistré 946 cas de COVID-19 et 78 décès avec un taux de positivité de 1,25%.

Delhi a enregistré mercredi 923 nouveaux cas de coronavirus, le plus élevé depuis le 30 mai et presque le double du nombre d’infections enregistrées la veille, selon les données du département de la santé.

Le taux de positivité a grimpé à 1,29 % contre 0,89 % mardi. Aucun nouveau décès n’a été signalé, selon le bulletin.

Mardi, la ville a enregistré 496 cas de COVID-19 et un décès dû à la maladie.

Un total de 71 696 tests COVID-19 ont été effectués la veille, selon le bulletin.

Il y a 2 191 cas actifs dans la capitale nationale. Parmi eux, 1 068 patients sont en isolement à domicile, a-t-il déclaré.

