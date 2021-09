COVID-19 : Delhi enregistre zéro décès, 27 nouveaux cas ; taux de positivité 0,04 pc

in

Le nombre de morts dues à l’infection au coronavirus à Delhi s’élève à 25 085.

Delhi a enregistré samedi zéro décès dû au COVID-19 et 27 nouveaux cas avec un taux de positivité de 0,04 %, selon les données partagées par le service de santé de la ville.

Trois décès dus à l’infection à coronavirus ont été signalés dans la capitale nationale ce mois-ci – un chacun le 7, le 16 septembre et le 17 septembre.

Samedi, 27 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 0,04 %, selon le dernier bulletin sanitaire.

Le nombre de cas cumulés s’élevait à 14 38 685. Plus de 14,13 patients lakh se sont remis de l’infection.

Un total de 68 498 tests – 46 555 tests RT-PCR et 21 943 tests rapides d’antigènes – ont été effectués il y a un jour, selon le bulletin.

Vendredi, 24 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 0,03 %.

Jeudi, 48 cas ont été signalés avec un taux de positivité de 0,07 %, tandis que mercredi, 30 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 0,04 %.

Mardi, 39 cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 0,06 %.

Le nombre quotidien de cas était tombé à 17 le 13 septembre, aucun décès n’ayant été enregistré, tandis que le taux de positivité s’élevait à 0,04 %, selon les chiffres officiels.

