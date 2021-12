Covid-19: Delhi est susceptible d’isoler les cas Omicron asymptomatiques et bénins à la maison

De même, les laboratoires de séquençage du génome ont une capacité limitée. Ils peuvent séquencer 50 à 100 échantillons par jour, mais les cas se comptent désormais par milliers, a déclaré le responsable.

Le gouvernement de Delhi envisage d’isoler à domicile les patients d’Omicron, qui sont asymptomatiques et présentent des symptômes bénins, ont annoncé jeudi des responsables.

En outre, le gouvernement n’enverra qu’un nombre limité de tous les échantillons pour le séquençage du génome, ont-ils déclaré.

« Le nombre de nouveaux cas a franchi la barre des 1 000 et 54% d’entre eux ont la variante Omicron. Ce nombre va augmenter dans les prochains jours. Et nous avons vu que la plupart des patients Omicron ne nécessitent pas d’hospitalisation – ils sont soit asymptomatiques, soit présentent des symptômes légers. Ils n’ont pas besoin de soins médicaux dans les hôpitaux », a déclaré un haut responsable du gouvernement.

« Les soins hospitaliers sont pour les malades. S’ils sont malades, nous les emmènerons à l’hôpital ; sinon, pourquoi (les emmener à) l’hôpital. Ainsi, isoler les patients Omicron, qui sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers, à domicile est le corollaire naturel », a-t-il déclaré.

De même, les laboratoires de séquençage du génome ont une capacité limitée. Ils peuvent séquencer 50 à 100 échantillons par jour, mais les cas se comptent désormais par milliers, a déclaré le responsable.

En conséquence, jusqu’à 5% du total des échantillons seront envoyés pour le séquençage du génome conformément aux instructions du gouvernement indien, a-t-il déclaré.

Le gouvernement avait précédemment ordonné le séquençage du génome d’échantillons de toutes les personnes infectées par Covid à Delhi pour vérifier si la variante Omicron s’est propagée dans la communauté.

Les laboratoires de la capitale nationale peuvent séquencer 400 à 500 échantillons par jour.

Les laboratoires gérés par le gouvernement de Delhi à l’hôpital Lok Nayak et à l’Institut des sciences du foie et des voies biliaires peuvent séquencer 100 échantillons chaque jour. Deux laboratoires gérés par le Centre à Delhi peuvent séquencer 200 à 300 échantillons par jour.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré qu’Omicron se répandait progressivement dans la communauté et que la nouvelle variante préoccupante à propagation rapide avait été trouvée dans 54% des derniers échantillons analysés dans la capitale nationale.

« Le dernier rapport de séquençage du génome a montré que 54% des cas ont Omicron. Ces personnes incluent celles qui n’ont pas d’antécédents de voyage. Cela signifie qu’Omicron est maintenant à l’intérieur de Delhi », a-t-il déclaré.

« En effet, la variante se propage progressivement dans la communauté et sa proportion augmentera dans les prochains jours », a déclaré le ministre lorsqu’on lui a demandé si Omicron serait la variante dominante dans une troisième vague imminente de la pandémie.

