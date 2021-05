Covid-19: Delhi prolonge le verrouillage; des services de métro aux cérémonies de mariage, voici ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

Delhi CM a prolongé le verrouillage d’une semaine avec des directives plus strictes

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a prolongé le verrouillage de la capitale nationale du 9 mai au 17 mai. Le CM a en outre informé que le taux de positivité dans le métro était descendu à 23% contre 25% lorsque le verrouillage a été imposé et pendant cette période , les autorités ont intensifié les soins de santé avec une meilleure fourniture d’oxygène médical avec l’aide du Centre. «La condition est meilleure maintenant», a affirmé Kejriwal.

L’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) a prolongé le couvre-feu sur la circulation des personnes (à l’exception des services / activités essentiels) pour une autre semaine jusqu’au 17 mai, 5 heures du matin ou d’autres ordonnances selon la première éventualité. Le verrouillage a été imposé cette année le 19 avril ( Lundi) et a déjà été prolongé quatre fois.

Selon la circulaire DDMA, voici ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

Les services du métro de Delhi resteront suspendus

L’organisation de cérémonies de mariage dans des lieux publics comme les salles de mariage et les hôtels est interdite. Seules les fonctions judiciaires ou matrimoniales à la maison avec pas plus de 20 personnes sont autorisées. Le mouvement à des fins de mariage n’est autorisé que sur présentation d’une invitation au mariage. Pas de restauration, DJ ou autres services autorisés pendant l’occasion.

Les propriétaires de salles de mariage doivent restituer le dépôt de garantie payé par le client pour réserver le lieu aux dates d’échéance lorsque le verrouillage a été imposé.

Tous les bureaux privés (à l’exception de ceux de la liste d’exemption), restaurants, centres commerciaux, établissements d’enseignement, cinéma, théâtre, parcs publics, salons, etc. resteront fermés.

Les biens et services essentiels comme l’épicerie, les médicaments, les fruits et légumes, les vendeurs en bordure de route resteront ouverts, mais les personnes qui les visitent doivent maintenir une distance sociale appropriée, porter des masques et adhérer au comportement approprié de Covid.

Les personnes connectées aux services essentiels doivent posséder un e-pass pour se déplacer pendant la période de couvre-feu. Les points de contrôle de la police assureront un contrôle efficace des mouvements de personnes et de véhicules pendant le couvre-feu.

La circulaire ne mentionne rien sur les personnes qui se déplacent à des fins de dépistage ou de vaccination. Mais ils seront autorisés à le faire en présentant des pièces justificatives et une carte d’identité valide. Delhi compte désormais plus de 13 patients lakh avec 87 907 cas actifs et 19 071 décès.

