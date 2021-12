COVID-19: Delhi se rapproche de l’alerte «jaune» alors que le taux de positivité atteint 0,55%

Les restrictions liées à Covid existantes dans le pays ont été prolongées jusqu’au 31 janvier 2022 par le Centre le lundi 27 décembre 2021.

L’augmentation des cas de covid a de nouveau conduit à une situation semblable à un couvre-feu nocturne et à un verrouillage dans la RCN de Delhi. Compte tenu de la tendance à la hausse, la situation peut également entraîner une multitude d’autres restrictions dans la ville. L’augmentation du taux de positivité et la menace d’une variante hautement infectieuse de covid-19, Omicron pousse Delhi vers l’alerte «jaune» conformément au plan d’action de réponse graduée. Le taux de positivité a déjà atteint 0,55% contre moins de 0,1% le mois dernier. Le taux de positivité s’élevait à 0,43% samedi.

L’alerte jaune dans n’importe quelle ville est mise en œuvre dans l’une des trois conditions – lorsque le taux de positivité est supérieur à 0,5% pendant deux jours consécutifs, un nombre total de 1 500 cas sont enregistrés en une semaine ou l’occupation moyenne des lits d’oxygène est de 500 pour une semaine. La ville a enregistré 1 155 nouveaux cas de covid au cours de la semaine dernière. Le nombre de patients admis à l’hôpital est cependant faible en ce moment. Selon les données, 230 des 8 960 lits d’hôpitaux étaient occupés dimanche.

Restrictions liées au Covid prolongées jusqu’au 31 janvier 2022



Dans le dernier développement, les restrictions liées à Covid existantes dans le pays ont été prolongées jusqu’au 31 janvier 2022 par le Centre le lundi 27 décembre 2021. La décision est intervenue à la suite de l’augmentation des cas de variantes Covid-19 et Omicron dans le pays.

Les administrations locales et de district ont été invitées à prendre des mesures de confinement immédiates contre la menace de la variante Omicron. L’ordonnance indique également que les États peuvent envisager de réimposer les restrictions locales pour contrôler la foule pendant la saison des fêtes.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les directives publiées le 21 décembre seraient désormais prolongées jusqu’au 31 janvier 2022. Selon les directives du 21 décembre, le Centre a déclaré que les États / UT doivent mettre en œuvre des mesures de confinement si les tests covid-19 montrent la positivité taux supérieur à 10 % ou si le taux d’occupation des lits d’hôpitaux est supérieur à 40 %.

