Covid-19: Delhi voit 1 313 nouveaux ajouts de cas, le plus élevé depuis le 26 mai

Le 26 mai, la capitale nationale avait signalé 1 491 cas avec un taux de positivité de 1,93 % et 130 décès.

Delhi a enregistré jeudi 1 313 nouveaux cas de COVID-19, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 26 mai, tandis que le taux de positivité est passé à 1,73 %, selon les données du département de la santé.

Aucun nouveau décès n’a été signalé dans la ville.

Le 26 mai, la capitale nationale avait signalé 1 491 cas avec un taux de positivité de 1,93 % et 130 décès.

Mercredi, 923 cas ont été enregistrés dans la ville avec un taux de positivité de 1,29 %. Le taux de positivité a franchi la barre des 1% après un écart de sept mois.

Pas moins de 496 cas ont été enregistrés mardi et 331 lundi.

Le pic des cas quotidiens à Delhi au cours des derniers jours intervient au milieu d’un bond des cas Omicron dans la ville.

Le nombre de morts dues au COVID-19 dans la capitale nationale s’élève à 25 107.

Un total de 75 953 tests, dont 68 590 RT-PCR, ont été effectués la veille, selon le bulletin.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.