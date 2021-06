Covid-19 : Delta Plus est désormais une variante préoccupante en Inde

À l’heure actuelle, la première mutation est observée en Inde et la deuxième mutation n’a pas encore été trouvée ici. L’INSACOG étudie toutes les sous-lignées Delta et les traite comme un COV. Les propriétés de AY.1 sont toujours à l’étude.

La variante Delta Plus du virus SARS-CoV-2 a été élevée au rang de variante préoccupante (VOC) dans le pays. Le nombre total d’infections Delta Plus dans le pays s’élève à 40. Cette variante virale également connue sous le nom d’AY.1 a également été observée dans neuf autres pays du monde avec 205 infections détectées en Europe, en Amérique et en Asie.

Le virus SARS-CoV-2 à l’origine de la maladie Covid-19 est en mutation continue avec l’augmentation du nombre d’infections dans le monde et en Inde. Les mutations aident le virus à devenir soit plus transmissible, soit plus virulent ou les deux.

L’INSACOG, un consortium de 28 laboratoires, créé par le ministère de la Santé pour effectuer le séquençage du génome du virus à l’origine de la pandémie de Covid, avait identifié le variant viral (Delta B.1.617.2). Selon l’INSACOG, actuellement, le nombre de ces variantes Delta Plus en Inde est faible, mais la distribution et la détection dans divers États au cours des deux derniers mois indiquent que l’AY.1 ou le B.1.617.2.1 était déjà présent dans certains États. Le rôle d’AY.1 dans l’évasion immunitaire, la gravité de la maladie ou l’augmentation de la transmissibilité fait l’objet d’une surveillance continue.

Parmi les 45 000 échantillons séquencés en Inde, cette variante a été observée dans le Maharashtra, le Kerala et le Madhya Pradesh. L’INSACOG a souligné la nécessité d’améliorer sa réponse de santé publique en se concentrant sur la surveillance, les tests améliorés, la recherche rapide des contacts et la vaccination prioritaire dans des zones géographiques définies où AY.1 a été détecté, a déclaré le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé a déclaré mardi que les cas Delta Plus avaient été trouvés dans les districts de Ratnagiri et Jalgaon des districts de Maharashtra, Palakkad et Pathanamthitta du Kerala et dans les districts de Bhopal et Shivpuri du Madhya Pradesh. Les États ont été invités à prendre des mesures immédiates de confinement dans les districts et les clusters identifiés par l’INSACOG.

Le ministère de la Santé a conseillé aux gouvernements des États du Maharashtra, du Kerala et du Madhya Pradesh d’envoyer des échantillons adéquats de personnes positives aux laboratoires désignés de l’INSACOG afin que les corrélations épidémiologiques cliniques puissent être établies. Il a été conseillé à ces États de renforcer la surveillance et d’éviter les foules, le mélange des personnes, de procéder à des tests généralisés, de rechercher rapidement et d’augmenter la couverture vaccinale en priorité.

Les mutations des variants sont appelées variants d’intérêt (VOI) et lorsque le variant augmente en fréquence dans la population sélectionnée, il est alors considéré comme des variants préoccupants (VOC). Avec l’évolution de plusieurs variantes à travers le monde, l’Organisation mondiale de la santé a introduit la classification COV et VOI. La variante Delta ainsi que toutes les sous-lignées Delta, y compris Delta Plus, sont classées comme COV par l’OMS.

L’INSACOG a signalé l’évolution de la variante Delta Plus (B.1.617.2) + lignée K417N du SRAS-CoV2 (appelée B.1.617.2.1/AY.1). La variante Delta Plus connue sous le nom de AY.1 ou B.1.617.2.1 est caractérisée par la mutation K417N dans la protéine de pointe. Outre la mutation AY.1, la variante Delta Plus possède une autre mutation appelée AY.2. Cela a été trouvé dans des séquences téléchargées depuis les États-Unis.

À l’heure actuelle, la première mutation est observée en Inde et la deuxième mutation n’a pas encore été trouvée ici. L’INSACOG étudie toutes les sous-lignées Delta et les traite comme un COV. Les propriétés de AY.1 sont toujours à l’étude.

La mutation K417N a été intéressante car elle est présente dans la variante bêta (lignée B.1.351), qui aurait une propriété d’évasion immunitaire afin qu’elle puisse esquiver les vaccins et les anticorps.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.