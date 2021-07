Covid-19 Delta Variant Vs Kappa Variant: Laquelle est la plus préoccupante

in

La variante Kappa trouvée dans quelques échantillons n’est pas très préoccupante

Deux variantes du coronavirus qui font maintenant parler le cercle de la santé sont la variante dominante Delta et la variante Kappa nouvellement identifiée. Les résultats du séquençage du génome du virus du SRAS-Cov-2 par le gouvernement de l’Uttar Pradesh sont sortis et suggèrent que sur 109 échantillons, 107 étaient la variante Delta et les deux autres, la variante Kappa

La variante Kappa du coronavirus existe depuis longtemps, mais ce n’est que récemment que l’OMS l’a identifiée comme une variante différente et l’a nommée. Sa présence dans la population indienne a maintenant diminué.

Quelles sont les variantes Delta et kappa de Covid-19

Les variantes Delta et kappa sont des descendants directs de B.1.617, appelé le double mutant. Auparavant, les variantes étaient nommées d’après leur nation d’origine, mais comme cela conduit à des injures et à un jeu de blâme, l’OMS les a nommées d’après des lettres de l’alphabet grec. Auparavant, le double mutant s’appelait la «variante de l’Inde» car il y avait la variante britannique, la «variante de l’Afrique du Sud»

Mais maintenant, la variante B.1.617 a encore muté en variantes B.1.617,1, B.1.617.2 et B.1.617.3. Les deux premiers sont des variantes Kappa et Delta tandis que le troisième n’était pas répandu et n’a donc pas été nommé. Ainsi, la variante qui a émergé au Royaume-Uni (B.1.1.7) s’appelait Alpha et celle en Afrique du Sud s’appelait la variante Beta Brazil s’appelait Gamma

Par conséquent, la variante Kappa trouvée dans quelques échantillons n’est pas très préoccupante car elle est là depuis plusieurs mois maintenant sans se propager largement.

Cause de préoccupation, le cas échéant

Selon le secrétaire en chef supplémentaire de l’État (Santé), Amit Mohan Prasad, la variante Kappa est présente depuis avril et n’est donc pas une préoccupation majeure. En fait, il a été étudié auparavant et s’est avéré moins dangereux que la variante Delta.

La variante Delta était la raison des infections de la deuxième vague de Covid-19 qui ont été détectées pour la première fois à partir d’échantillons dans le Vidarbha du Maharashtra. Il transmettait plus rapidement que les autres mutants circulant dans la population, y compris le SARS-CoV-2 d’origine.

À l’OMS également, Delta est une “variante préoccupante” et Kappa est classée “variante intéressante” pour étendre sa menace

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.